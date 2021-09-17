С 11 октября Франция ужесточила правила въезда для украинцев

Франция ужесточила правила въезда для украинцев. Новые правила вступают в силу с 11 октября.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Страну имеют право посещать граждане, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, и с момента получения последней дозы прошло 7 дней (28 дней Johnson and Johnson).

Кроме того, в ГПСУ сообщили, что Великобритания признала украинские сертификаты вакцинации и от 11 октября будет принимать граждан Украины, которые прошли полный курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.