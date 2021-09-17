Основной проблемой в стране украинцы считают низкие зарплаты и пенсии — опрос

Основной проблемой в Украине, по сравнению с другими, граждане называют низкие зарплаты и пенсии (41%).

Об этом гласят данные всеукраинского социологического исследования социально-политических настроений украинцев по состоянию на сентябрь 2021 года, которое провел Украинский институт будущего.

Отмечается, что эта тенденция не меняется уже несколько месяцев.

“На втором месте сразу три проблемы: война на Донбассе (34%), коррупция (33%) и высокие коммунальные тарифы (33%). При отсутствии значительных обострений на линии соприкосновения и при отсутствии отопительного сезона, проблемы войны и тарифов находятся на условном втором месте. Впрочем, при любых обстоятельствах они являются одними из основных, которые волнуют граждан. На условном третьем месте проблема роста цен на основные виды товаров (28%). С начала года этот показатель заметно повысился (с 21%)”, – говорится в результатах опроса.

Вместе с тем проблема пандемии коронавируса упоминается несколько чаще (19%) по сравнению с началом лета (16%). Впрочем, все еще значительно меньше, чем в апреле (27%), когда уровень заболеваемости в Украине был высоким.

Распределение ответов по другим проблемам остается почти идентичным результатам начала года и последующих месяцев.



Инфографика: uifuture.org