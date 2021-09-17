10 европейских стран предложили выход из энергокризиса

Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэра и министр-делегат по вопросам промышленности при том же ведомстве Аньес Панье-Рюнаше рассказали о совместном заявлении десяти стран Евросоюза. Государства выступили за развитие атомной энергетики, поскольку в ней они увидели решение газового кризиса в Европе.
Об этом говорится в совместной статье политиков, опубликованной в воскресенье, 10 октября, на сайте газеты Le Figaro.
Инициативу уже поддержали Франция, Румыния, Чехия, Финляндия, Словакия, Хорватия, Словения, Болгария, Польша и Венгрия. Эти страны считают, что необходимо рассматривать все технологии производства энергии с низким выбросом СО2.
Они предложили признать атомную энергетику «зеленой» отраслью до конца 2021 года, поскольку она «играет важнейшую роль в защите климата».
«Увеличение цен на энергию показывает, насколько важно нам как можно скорее сократить нашу энергетическую зависимость от иностранных государств. Очевидно, что напряженность с поставками энергоносителей в дальнейшем станет все более частым явлением», — призвали авторы текста.
По мнению авторов статьи, мирный атом обеспечивает стабильность в энергетическом секторе, поскольку защищает потребителя от колебания цен, а также укрепляет независимость Европы в этой сфере.
Кроме того, авторы публикации анонсируют, что интенсивное развитие ядерной энергетики позволит создать в Европе около миллиона рабочих мест для высококвалифицированных рабочих.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стали известны детали работы общественного транспорта в случае нового локдауна в Киеве9 ч. назад - 1245 12
Отопление может подорожать на 40%: мнение экспертовВчера, 20:03 - 1919 10
В Кабмине оценили себестоимость украинского газа5 ч. назад - 2360 5
Хочешь путешествовать - вакцинируйся: МИД о рисках исключения Украины из «зеленого списка» ЕСВчера, 19:20 - 1143 5
Можем попасть в черный список: Рожкова назвала риск криптовалют8 ч. назад - 944 2
Лучшие кроссоверы: надежные и компактные в возрасте до 5 летВчера, 17:00 - 4041
Украинцы в сентябре купили новых машин на $316 млн: какие в лидерах (инфографика)9 ч. назад - 3841 2
В Кабмине оценили себестоимость украинского газа5 ч. назад - 2360 5
Глава Dragon Capital назвал три главных угрозы для экономики Украины8 ч. назад - 2170 1
Одногривневую монету продали за 47 тыс. грн (фото)5 ч. назад - 2009 1
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2749 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 749 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2231 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1696 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1409 5