0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

10 европейских стран предложили выход из энергокризиса

10 европейских стран предложили выход из энергокризиса

Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэра и министр-делегат по вопросам промышленности при том же ведомстве Аньес Панье-Рюнаше рассказали о совместном заявлении десяти стран Евросоюза. Государства выступили за развитие атомной энергетики, поскольку в ней они увидели решение газового кризиса в Европе.

Об этом говорится в совместной статье политиков, опубликованной в воскресенье, 10 октября, на сайте газеты Le Figaro.

Инициативу уже поддержали Франция, Румыния, Чехия, Финляндия, Словакия, Хорватия, Словения, Болгария, Польша и Венгрия. Эти страны считают, что необходимо рассматривать все технологии производства энергии с низким выбросом СО2.

Они предложили признать атомную энергетику «зеленой» отраслью до конца 2021 года, поскольку она «играет важнейшую роль в защите климата».

«Увеличение цен на энергию показывает, насколько важно нам как можно скорее сократить нашу энергетическую зависимость от иностранных государств. Очевидно, что напряженность с поставками энергоносителей в дальнейшем станет все более частым явлением», — призвали авторы текста.

По мнению авторов статьи, мирный атом обеспечивает стабильность в энергетическом секторе, поскольку защищает потребителя от колебания цен, а также укрепляет независимость Европы в этой сфере.

Кроме того, авторы публикации анонсируют, что интенсивное развитие ядерной энергетики позволит создать в Европе около миллиона рабочих мест для высококвалифицированных рабочих.

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.