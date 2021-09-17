10 европейских стран предложили выход из энергокризиса

Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэра и министр-делегат по вопросам промышленности при том же ведомстве Аньес Панье-Рюнаше рассказали о совместном заявлении десяти стран Евросоюза. Государства выступили за развитие атомной энергетики, поскольку в ней они увидели решение газового кризиса в Европе.

Об этом говорится в совместной статье политиков, опубликованной в воскресенье, 10 октября, на сайте газеты Le Figaro.

Инициативу уже поддержали Франция, Румыния, Чехия, Финляндия, Словакия, Хорватия, Словения, Болгария, Польша и Венгрия. Эти страны считают, что необходимо рассматривать все технологии производства энергии с низким выбросом СО2.

Они предложили признать атомную энергетику «зеленой» отраслью до конца 2021 года, поскольку она «играет важнейшую роль в защите климата».

«Увеличение цен на энергию показывает, насколько важно нам как можно скорее сократить нашу энергетическую зависимость от иностранных государств. Очевидно, что напряженность с поставками энергоносителей в дальнейшем станет все более частым явлением», — призвали авторы текста.

По мнению авторов статьи, мирный атом обеспечивает стабильность в энергетическом секторе, поскольку защищает потребителя от колебания цен, а также укрепляет независимость Европы в этой сфере.

Кроме того, авторы публикации анонсируют, что интенсивное развитие ядерной энергетики позволит создать в Европе около миллиона рабочих мест для высококвалифицированных рабочих.