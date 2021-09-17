Криптовалютные компании бегут из Китая

В КНР после запущенной 24 сентября 2021 года Пекином запрета на все операции с криптовалютами более 20 компаний заявили об уходе с китайского рынка.

Как информирует издание, в совместном уведомлении Народного банка Китая и девяти государственных ведомств коммерческие операции с виртуальными валютами отнесены к незаконной финансовой деятельности с перспективами уголовного преследования.

Отраслевые эксперты отмечают, что в числе учреждений, подписавших заявление центробанка о криптовалютах, впервые оказались Верховный суд, Народная прокуратура и Министерство общественной безопасности.

По их мнению, рынок криптовалют в стране понес большие потери и шансов на восстановление может и не быть.