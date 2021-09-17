Команда китайского университета установила мировой рекорд времени полета дронов

Беспилотный летательный аппарат, разработанный китайскими студентами университета, побил мировой рекорд по времени полета дронов. Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.
Дрон «Feng Ru 3−100», созданный студентами Университета Бейхан и Пекинского университета аэронавтики и астронавтики, непрерывно летал в течение 80 часов 46 минут 35 секунд, побив предыдущий мировой рекорд 80 часов 2 минуты 52 секунды. Он был установлен в 2014 году «Орионом», беспилотным летательным аппаратом с неподвижным крылом, работающим на нефтепродуктах, дочерней компании Boeing Aurora Flight Sciences.
В университете был представлен сертификат по установлению мирового рекорда от Международной авиационной федерации, известной как FAI.
Китайский дрон имеет черный окрас, с размахом крыльев около 10 метров. Он приводится в действие бензиновым двигателем и после заправки имеет общий вес 60 кг. Он был назван в честь «отца китайской авиации» Фэн Ру.
Рекордный полет был совершен в Сюйчане, провинция Хэнань в центральном Китае. Самолет совершил облет на высоте 300 метров. Дозаправка в полете запрещена.
По данным университета, команда по разработке дронов состоит из 25 студентов разных классов и специальностей. Средний возраст учащихся менее 20 лет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стали известны детали работы общественного транспорта в случае нового локдауна в Киеве15 ч. назад - 9077 16
В Кабмине оценили себестоимость украинского газа11 ч. назад - 3188 9
10 европейских стран предложили выход из энергокризиса6 ч. назад - 850 8
Киев убирает с улиц 172 маршрутки с поддельными документами2 ч. назад - 455 2
Стала известна зарплата главы Антикоррупционного суда9 ч. назад - 754 2
Стали известны детали работы общественного транспорта в случае нового локдауна в Киеве15 ч. назад - 9077 16
Украинцы в сентябре купили новых машин на $316 млн: какие в лидерах (инфографика)15 ч. назад - 5046 2
Отныне украинцы смогут узнать, кто подал на них в суд8 ч. назад - 3309 1
В Кабмине оценили себестоимость украинского газа11 ч. назад - 3188 9
Одногривневую монету продали за 47 тыс. грн (фото)11 ч. назад - 3128 2
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2766 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 755 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2241 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1712 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1414 5