Команда китайского университета установила мировой рекорд времени полета дронов

Беспилотный летательный аппарат, разработанный китайскими студентами университета, побил мировой рекорд по времени полета дронов. Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

Дрон «Feng Ru 3−100», созданный студентами Университета Бейхан и Пекинского университета аэронавтики и астронавтики, непрерывно летал в течение 80 часов 46 минут 35 секунд, побив предыдущий мировой рекорд 80 часов 2 минуты 52 секунды. Он был установлен в 2014 году «Орионом», беспилотным летательным аппаратом с неподвижным крылом, работающим на нефтепродуктах, дочерней компании Boeing Aurora Flight Sciences.

В университете был представлен сертификат по установлению мирового рекорда от Международной авиационной федерации, известной как FAI.

Китайский дрон имеет черный окрас, с размахом крыльев около 10 метров. Он приводится в действие бензиновым двигателем и после заправки имеет общий вес 60 кг. Он был назван в честь «отца китайской авиации» Фэн Ру.

Рекордный полет был совершен в Сюйчане, провинция Хэнань в центральном Китае. Самолет совершил облет на высоте 300 метров. Дозаправка в полете запрещена.

По данным университета, команда по разработке дронов состоит из 25 студентов разных классов и специальностей. Средний возраст учащихся менее 20 лет.