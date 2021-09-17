В США возобновили миграционную лотерею Green Card

Правительство США официально возобновило программу розыгрыша диверсификационной визовой лотереи, известной как лотерея Green Card, объявлена регистрация на Программы 2023 года. Finance.ua, как портал, заботящийся о ваших финансах, решил напомнить о требованиях к участникам лотереи.

Как сообщает VOA, конгресс предоставил разрешение на выдачу 55 000 так называемых зеленых карт в год для иммигрантов со всего мира для содействия разнообразию в США.

Право на получение визы в лотерее не переносится на следующий год. Весь процесс должен быть завершен в течение года с его начала.

Как объясняет mandry.club, при выигрыше Грин карта выдается не только победителю, но и всей его семье.

Требования к участникам лотереи:

лица должны иметь полное среднее образование, например, техническое. Альтернативный вариант: в течение последних 5 лет человек должен был работать по своей специальности не менее 2 лет;

не имеют проблем с законом, не привлекались к уголовной ответственности, не судимы;

не имеют заболеваний, которые могли бы навредить американскому обществу;

кандидаты должны быть рождены в государстве, которое допущено к участию в конкурсе Green Card в год его проведения.

В Америке, лицо-обладатель Green Card может:

получить официальную работу;

принять участие в государственной помощи получения бесплатного образования;

свободно пересекать американскую границу, не опасаясь получения на это отказа;

заниматься ведением собственного бизнеса, а также создавать акционерные общества;

учиться в любом учебном заведении, которое находится на территории США ;

; платить за обучение в американском учебном заведении меньшую стоимость;

претендовать на получение статуса гражданина США по истечении 5 лет со дня приезда;

по истечении 5 лет со дня приезда; предъявить права на получение социальных привилегий после выхода на пенсию. Требование: человек должен официально работать в Америке не менее 10 лет;

покупать недвижимость и любое имущество, которым владеет лицо, имеющее американское гражданство. Не оформлять визу для поездки в страну, с которой у США заключен определенный договор.

Справка Finance.ua:

ранее бывший президент США Дональд Трамп объявил о ряде действий, которые запретили людям из стран с преимущественно мусульманским населением прибывать в США . Американские консульства по всему миру были закрыты на фоне пандемии коронавируса;