В США возобновили миграционную лотерею Green Card

Правительство США официально возобновило программу розыгрыша диверсификационной визовой лотереи, известной как лотерея Green Card, объявлена регистрация на Программы 2023 года. Finance.ua, как портал, заботящийся о ваших финансах, решил напомнить о требованиях к участникам лотереи.
Как сообщает VOA, конгресс предоставил разрешение на выдачу 55 000 так называемых зеленых карт в год для иммигрантов со всего мира для содействия разнообразию в США.
Право на получение визы в лотерее не переносится на следующий год. Весь процесс должен быть завершен в течение года с его начала.
Как объясняет mandry.club, при выигрыше Грин карта выдается не только победителю, но и всей его семье.
Требования к участникам лотереи:
В Америке, лицо-обладатель Green Card может:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Отопление может подорожать на 40%: мнение экспертовВчера, 20:03 - 1429 8
Для собственников старых авто могут ввести новый налогВчера, 13:13 - 6359 8
Хочешь путешествовать - вакцинируйся: МИД о рисках исключения Украины из «зеленого списка» ЕСВчера, 19:20 - 897 4
Стали известны детали работы общественного транспорта в случае нового локдауна в Киеве4 ч. назад - 589 3
В Кабмине оценили себестоимость украинского газаОколо часа назад - 432 2
Кадровый голод в строительстве: кому и сколько готовы платитьВчера, 12:00 - 6422 4
Для собственников старых авто могут ввести новый налогВчера, 13:13 - 6359 8
Лучшие кроссоверы: надежные и компактные в возрасте до 5 летВчера, 17:00 - 3385
Стоимость жилья в столице: по районам и количеству комнат (инфографика)Вчера, 14:02 - 3038 1
Украинцы в сентябре купили новых машин на $316 млн: какие в лидерах (инфографика)5 ч. назад - 2457 2
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2709 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 746 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2203 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1676 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1400 5