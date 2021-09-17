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В США возобновили миграционную лотерею Green Card

В США возобновили миграционную лотерею Green Card

Правительство США официально возобновило программу розыгрыша диверсификационной визовой лотереи, известной как лотерея Green Card, объявлена регистрация на Программы 2023 года. Finance.ua, как портал, заботящийся о ваших финансах, решил напомнить о требованиях к участникам лотереи.

Как сообщает VOA, конгресс предоставил разрешение на выдачу 55 000 так называемых зеленых карт в год для иммигрантов со всего мира для содействия разнообразию в США.

Право на получение визы в лотерее не переносится на следующий год. Весь процесс должен быть завершен в течение года с его начала.

Как объясняет mandry.club, при выигрыше Грин карта выдается не только победителю, но и всей его семье.

Требования к участникам лотереи:

  • лица должны иметь полное среднее образование, например, техническое. Альтернативный вариант: в течение последних 5 лет человек должен был работать по своей специальности не менее 2 лет;
  • не имеют проблем с законом, не привлекались к уголовной ответственности, не судимы;
  • не имеют заболеваний, которые могли бы навредить американскому обществу;
  • кандидаты должны быть рождены в государстве, которое допущено к участию в конкурсе Green Card в год его проведения.

В Америке, лицо-обладатель Green Card может:

  • получить официальную работу;
  • принять участие в государственной помощи получения бесплатного образования;
  • свободно пересекать американскую границу, не опасаясь получения на это отказа;
  • заниматься ведением собственного бизнеса, а также создавать акционерные общества;
  • учиться в любом учебном заведении, которое находится на территории США;
  • платить за обучение в американском учебном заведении меньшую стоимость;
  • претендовать на получение статуса гражданина США по истечении 5 лет со дня приезда;
  • предъявить права на получение социальных привилегий после выхода на пенсию. Требование: человек должен официально работать в Америке не менее 10 лет;
  • покупать недвижимость и любое имущество, которым владеет лицо, имеющее американское гражданство. Не оформлять визу для поездки в страну, с которой у США заключен определенный договор.

Справка Finance.ua:

  • ранее бывший президент США Дональд Трамп объявил о ряде действий, которые запретили людям из стран с преимущественно мусульманским населением прибывать в США. Американские консульства по всему миру были закрыты на фоне пандемии коронавируса;
  • впоследствии администрация Трампа объявила о запрете некоторых иммиграционных виз, утверждая, что это необходимо для защиты экономики США. В результате тысячи победителей визовой лотереи лишились возможности прибыть в США.
По материалам Finance.UA
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