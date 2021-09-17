Крупный немецкий электропоставщик разорвал некоторые договора с клиентами из-за высоких цен

В Германии крупный поставщик электроэнергии, компания Immergruen сообщила о прекращении подачи электроэнергии в некоторых районах Бремена и Гессена клиентам из-за роста оптовых цен в сентябре.

Об этом пишет газета Handelsblatt.

«Это будет не последний поставщик электроэнергии, который сделает этот радикальный шаг», — сообщает издание.

Издание сообщает, что онлайн-площадка для сравнения предложений Verivox проинформировала пользователей о том, что компания попросила ее 6 октября прекратить посредничество в публикации тарифов на электроэнергию и газ.

«Мы выполнили этот запрос и с 6 октября больше не подаем тарифы от Immergruen на портале», — сообщили в Verivox.