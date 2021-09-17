Госпредприятие задолжало треть миллиарда за выставку в Дубае

Государственное предприятие «Экспо-2020» по результатам полугодия 2021 года задолжало 337,7 миллиона гривень за организацию украинского павильона на международной выставке в г. Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты).
Об этом говорится в ответе Министерства экономики на запрос Марлин.
За счет этих средств осуществлено строительство павильона Украины в Дубаи, его обустройство, внутреннее наполнение и содержание в рамках подготовки и обеспечения участия Украины в выставке.
Участие Украины в международной выставке покрывается за счет бюджетных средств в рамках программы «Обеспечение двустороннего сотрудничества Украины с иностранными государствами и международными организациями, информационное и организационное обеспечение участия Украины в международных форумах, конференциях, выставках».
В этом году на эту бюджетную программу выделили 69,6 млн грн, то есть почти в 5 раз меньше, чем нужно для покрытия долгов госпредприятия.
Всемирные выставки «Экспо», на которых страны-участницы представят современные изобретения и технологии, проводятся каждые пять лет. Выставка в ОАЭ должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 была перенесена на октябрь текущего года.
Для презентации Украины в Арабских Эмиратах было создано государственное предприятие «Экспо-2020», которое вошло в сферу управления Министерства экономики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стали известны детали работы общественного транспорта в случае нового локдауна в Киеве10 ч. назад - 3103 14
Отопление может подорожать на 40%: мнение экспертовВчера, 20:03 - 2004 10
В Кабмине оценили себестоимость украинского газа7 ч. назад - 2614 6
Хочешь путешествовать - вакцинируйся: МИД о рисках исключения Украины из «зеленого списка» ЕСВчера, 19:20 - 1167 5
10 европейских стран предложили выход из энергокризисаОколо часа назад - 294 4
Украинцы в сентябре купили новых машин на $316 млн: какие в лидерах (инфографика)11 ч. назад - 4086 2
Стали известны детали работы общественного транспорта в случае нового локдауна в Киеве10 ч. назад - 3103 14
В Кабмине оценили себестоимость украинского газа7 ч. назад - 2614 6
Глава Dragon Capital назвал три главных угрозы для экономики Украины10 ч. назад - 2386 1
Одногривневую монету продали за 47 тыс. грн (фото)6 ч. назад - 2319 2
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2751 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 749 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2233 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1698 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1410 5