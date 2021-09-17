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Госпредприятие задолжало треть миллиарда за выставку в Дубае

Госпредприятие задолжало треть миллиарда за выставку в Дубае

Государственное предприятие «Экспо-2020» по результатам полугодия 2021 года задолжало 337,7 миллиона гривень за организацию украинского павильона на международной выставке в г. Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты).

Об этом говорится в ответе Министерства экономики на запрос Марлин.

За счет этих средств осуществлено строительство павильона Украины в Дубаи, его обустройство, внутреннее наполнение и содержание в рамках подготовки и обеспечения участия Украины в выставке.

Участие Украины в международной выставке покрывается за счет бюджетных средств в рамках программы «Обеспечение двустороннего сотрудничества Украины с иностранными государствами и международными организациями, информационное и организационное обеспечение участия Украины в международных форумах, конференциях, выставках».

В этом году на эту бюджетную программу выделили 69,6 млн грн, то есть почти в 5 раз меньше, чем нужно для покрытия долгов госпредприятия.

Всемирные выставки «Экспо», на которых страны-участницы представят современные изобретения и технологии, проводятся каждые пять лет. Выставка в ОАЭ должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 была перенесена на октябрь текущего года.

Для презентации Украины в Арабских Эмиратах было создано государственное предприятие «Экспо-2020», которое вошло в сферу управления Министерства экономики.

По материалам Економічна Правда
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