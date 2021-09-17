Маск рассказал, когда ждать первую Tesla европейского производства

Первые автомобили, которые будут выпускать на новой Берлинской фабрике Tesla, должны сойти с производственной линии уже в следующем месяце, сказал генеральный директор компании Илон Маск.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Маск надеется получить зеленый свет на начало производства в течение ближайших недель. Последняя консультация по обеспокоенности общественности по поводу этого завода заканчивается 14 октября, после чего Министерство охраны природы Германии примет решение о возможности производства автомобилей.

Министерство экономики в правительстве земли Бранденбург оценило шансы на утверждение начала работы завода в 95%.

Маск также сказал, что объем производства на заводе составит 5 000 или «надеюсь, 10 000» транспортных средств ежедневно.

Некоторые местные жители и экологические группы недовольны подходом Маска, который, по их словам, «противоречит немецкой деловой культуре».