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Работа в Германии: что нужно знать

Работа в Германии: что нужно знать

После ослабления карантинных ограничений в Германии в страну на работу отправилось немалое количество украинских рабочих. Правда, процент тех, кто работает в стране легально, мизерный. Finance. uа как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника подробности.

Украинцы в Германии в основном работают нелегально. Официально там устроены 80 тыс. человек, а на самом деле это лишь 10% от общего количества заробитчан.

«В последние месяцы ситуация кардинально меняется. Раньше в Германии действовали жесткие правила: чтобы нанять иностранца, работу сначала нужно было предложить немцам, потом гражданам стран ЕС, и только тогда очередь доходила до украинцев и так далее. Сейчас можно сразу нанимать иностранца, если у работодателя есть такая необходимость», — рассказывает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Чтобы получить немецкую рабочую визу:

  • украинец должен выучить немецкий язык и подтвердить знание сертификатом. Уровень владения языком должен быть не менее чем В1-В2 — это свободный разговорный и письменный немецкий;
  • на работу берут только квалифицированных сотрудников;
  • для получения рабочей визы нужно подтвердить свою специальность и нострифицировать диплом.

«Немецкую рабочую визу получить очень сложно. Когда украинцам предлагают работать в Германии по польским или чешским рабочим визам — это нарушение законодательства ЕС и Германии. Но люди хотят зарабатывать как можно больше денег за ограниченный период времени, поэтому они соглашаются на нелегальное трудоустройство. А потом жалуются, когда их депортируют, запрещают им въезд в ЕС, оставляют без денег. Но это ответственность каждого человека», — отмечает Воскобойник.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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