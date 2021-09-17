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Как изменятся цены на аренду жилья в Украине до конца года

Как изменятся цены на аренду жилья в Украине до конца года

По словам председателя Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Юрия Питы, до конца 2021 года существенных изменений на рынке аренды недвижимости украинцам ожидать не стоит.

Кроме того, в прошлом месяце в сегменте аренды в крупных городах страны спрос был реализован более чем на 90%, поэтому практически сформировалась стоимость на несколько месяцев вперед.

Согласно данным АСНУ, средний рост цен на аренду жилья в Украине составлял порядка 5−10%, в зависимости от города, локации, состояния дома, качества выполненных ремонтных работы и т. д.

Дороже всего арендованное жилье обойдется в столице, Днепре, Одессе, Харькове и Львове. В этих городах был зафиксирован наибольший рост цены — на 10%.

Президент АСНУ подчеркнул, что в ближайшее время существенных изменений ценников на аренду квартир в стране не предвидится: «Малогабаритное жилье советской застройки, которое пользуется спросом у 60−65% съемщиков, может вырасти в цене не более 2−3% и в основном за счет появления на рынке новых объектов — преждевременно освобожденных арендаторами квартир», — отметил Юрий Пита.

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По материалам Комментарии
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