Как действовать работнику, которому выдали е-больничный

В Фонд социального страхования Украины сформировано и передано на оплату 130 тысяч е-больничных. На сегодня создано почти 1,4 млн медзаключений о временной нетрудоспособности, 90% из которых в случае общих заболеваний или травм.
Finance.ua как портал, который следит за нововведениями, рассказывает, как действовать, когда вам создали электронное медицинское заключение.
Как сообщает Фонд социального страхования, если работник имеет официальное трудоустройство, то в случае временной потери трудоспособности для него открывается автоматически электронный больничный. Он сформируется на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности (МЗВН), которое лечащий или семейный врач создаст после осмотра.
Сразу после создания медицинского заключения на ваш контактный номер телефона поступят два сообщения:
Что делать дальше? Нужно сообщить об этом работодателю любым удобным обоим способом, например, по телефону.
Это все. Теперь ваша задача – быстрее выздоравливать и ждать выплаты от Фонда социального страхования Украины и работодателя.
Когда ждать выплату? Работодатель (а также все работодатели по совместительству) будут видеть ваш е-больничный в своих кабинетах страхователей со дня его открытия, но начнут назначение помощь только после окончания определенного в нем периода нетрудоспособности и истечения срока, в который врачи могут внести изменения.
Обратите внимание: работодателю доступна лишь общая информация о вашей нетрудоспособности, необходимая для назначения материального обеспечения – он не узнает, чем именно вы больны. Поэтому не нужно передавать работодателю медицинское заключение о временной нетрудоспособности, если врач распечатал для вас выписку, – оно содержит персональные данные и не является основанием для начисления материального обеспечения.
Если вы выздоровели раньше. Электронный больничный создается сразу со статусом «закрытый» и содержит дату открытия (начало нетрудоспособности) и дату закрытия (плановая дата выздоровления или следующего осмотра). Если вы выздоровеете раньше, чем указано в е-больничном, это должен засвидетельствовать врач – во время визита он подтвердит работоспособность и создаст новое медицинское заключение, что сократит действие больничного.
Если вы долго болеете. Если вы не выздоровеете в определенный в первичном е-больничном срок, врач создаст следующее медицинское заключение – на его основании сформируется отдельный е-больничный, который продлит временную нетрудоспособность. Об этом нужно уведомить работодателя.
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Таких электронных больничных может быть несколько в пределах одного страхового случая (все они будут иметь тождественную первую часть номера больничного до знака дефиса). По каждому из них материальное обеспечение назначается отдельно – это позволяет ускорить получение помощи, ведь для выплат не нужно ждать выздоровления.
Также новое медицинское заключение (а значит следующий продленный е-больничный) создадут в случае госпитализации или направления на восстановительное лечение в реабилитационное отделение санаторно-курортного заведения.
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