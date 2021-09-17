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Кризис недвижимости в Китае: после Evergrande падают акции других девелоперов

Кризис недвижимости в Китае: после Evergrande падают акции других девелоперов

Акции и облигации китайских девелоперов резко упали 8 октября, рынок опасается распространения долговых проблем China Evergrande Group на весь сектор.

Агентство напоминает, что Evergrande, которая имеет долг на 300 млрд долл., уже дважды пропускала купонные выплаты по траншам долларовых облигаций.

В начале следующей недели компании нужно сделать еще три выплаты на общую сумму почти 150 млн долларов.

Вероятный крах одного из крупнейших застройщиков Китая вызвал беспокойство относительно рисков кризиса для всего сектора недвижимости Китая.

Эта неопределенность отразилась на котировках облигаций, выпущенных такими компаниями как Kaisa Group, Central China Real Estate и Greenland.

По материалам Економічна Правда
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