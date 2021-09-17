Анонсирован мощный электромобиль Piëch GT с запасом хода 500 км и очень быстрой зарядкой

Швейцарско-германский автопроизводитель Piëch анонсировал обновлённую версию спортивного электромобиля Mark Zero, который был представлен в 2019 году. Модель получила название Piëch GT, и сейчас она находится на последних фазах подготовки к испытаниям. Это полностью электрическое транспортное средство, его запас хода по нормам WLTP составляет 500 километров.
Помимо весьма немалого запаса хода, Piëch GT отличается способностью быстро заряжаться: отметка в 80 % ёмкости аккумулятора достигается всего за 8 минут при подключении к зарядной станции стандартного типа CCS2. Но и это время можно сократить, если использовать зарядное устройство от TGOOD — в этом случае аккумулятор заряжается до 80 % менее чем за 5 минут.
Фото: slashgear.com
Мощная батарея на модели Piëch GT имеет компактные аккумуляторные ячейки с оптимизированным контролем температурного режима, благодаря этому масса электромобиля составляет менее 1800 кг. В сочетании с мощностью в 603 л.с. машина получается очень быстрой: она разгоняется до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. На борту имеются три электродвигателя мощностью по 150 кВт каждый — один размещён впереди, остальные два установлены на задней оси.
Фото: slashgear.com
Расположение аккумуляторов реализовано таким образом, что машине обеспечивается низкая посадка и улучшенная управляемость. Первые прототипы модели будут выпущены в конце 2022 года, следующая партия предварительных версий намечена на 2023 год. Если испытания пройдут успешно, то к 2024 году стартует серийное производство Piëch GT. Цены на модель пока не уточняются.
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