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Google предложила Apple перейти на единый стандарт обмена сообщениями

Google предложила Apple перейти на единый стандарт обмена сообщениями

Старший вице-президент Google Хироши Локхаймер обратился к Apple с необычным предложением. В своём Twitter он поднял вопрос о внедрении стандарта связи Rich Communication Services (RCS) на iPhone.

В отличие от SMS, формат RCS даёт возможность пользователям Android-устройств отправлять текстовые сообщения объёмом до 8000 символов, а также позволяет обмениваться фото, видео, голосовыми заметками и QR-кодами. Кроме того, в июне 2021 года в RCS добавили функцию, присутствующую в iMessage, — сквозное шифрование в личных чатах.

Однако, несмотря на то, что в настоящее время не менее 88 операторов мобильной связи поддерживают RCS, на устройствах с iOS стандарт не работает должным образом. Так, если среди пользователей, участвующих в чате, появляется хоть один владелец Android-устройства, использующий RCS, опция сквозного шифрования отключается.

Топ-менеджер завуалировал название стандарта, использовав его аббревиатуру в словосочетании Real Clear Solution («действительно прозрачное решение» в переводе с английского). Эмодзи синего и зелёного цвета, в свою очередь, символизируют интерфейсы iMessage и фирменного мессенджера Google соответственно. Заодно Локхаймер упомянул людей, «которые могут всё исправить», намекая на возможность изменить текущую ситуацию.

Apple на предложение одного из руководителей Google пока не отреагировала.

По материалам 4PDA
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