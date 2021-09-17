Google предложила Apple перейти на единый стандарт обмена сообщениями

Старший вице-президент Google Хироши Локхаймер обратился к Apple с необычным предложением. В своём Twitter он поднял вопрос о внедрении стандарта связи Rich Communication Services (RCS) на iPhone.

В отличие от SMS, формат RCS даёт возможность пользователям Android-устройств отправлять текстовые сообщения объёмом до 8000 символов, а также позволяет обмениваться фото, видео, голосовыми заметками и QR-кодами. Кроме того, в июне 2021 года в RCS добавили функцию, присутствующую в iMessage, — сквозное шифрование в личных чатах.

Однако, несмотря на то, что в настоящее время не менее 88 операторов мобильной связи поддерживают RCS, на устройствах с iOS стандарт не работает должным образом. Так, если среди пользователей, участвующих в чате, появляется хоть один владелец Android-устройства, использующий RCS, опция сквозного шифрования отключается.

Топ-менеджер завуалировал название стандарта, использовав его аббревиатуру в словосочетании Real Clear Solution («действительно прозрачное решение» в переводе с английского). Эмодзи синего и зелёного цвета, в свою очередь, символизируют интерфейсы iMessage и фирменного мессенджера Google соответственно. Заодно Локхаймер упомянул людей, «которые могут всё исправить», намекая на возможность изменить текущую ситуацию.

Apple на предложение одного из руководителей Google пока не отреагировала.