Судебная реформа Зеленского: Верховный Суд отправил президентский закон на конституционную проверку

В пятницу, 8 октября, Верховный Суд обратился в КСУ с просьбой проверить на соответствие Конституции отдельных положений закона по реформе Высшего совета правосудия.

Данный документ, предложенный Президентом Владимиром Зеленским, предусматривает проверку на добропорядочность членов ВСП и изменяет порядок привлечения судей к ответственности.

Решение о его проверке на конституционность во время заседания поддержали 129 судей, еще 15 выступили против.

В Верховном суде пояснили, что целью обращения в КСУ является желание обезопасить судебную реформу от нарушений Конституции, чтобы «каждое действие Этического совета не оспаривалось в суде» и работа ВСП не блокировалась.

По президентскому закону, в составе Высшего совета правосудия должно быть автономное подразделение дисциплинарных инспекторов, которые будут предварительно проверять поданные на судей жалобы.

Кроме того, будет создан Этический совет, который проверит всех действующих членов ВСП и кандидатов на эту должность. В него войдут трое представителей судей и трое международных экспертов.

В случае, если член ВСП будет признан недобросовестным, то его полномочия приостановят до рассмотрения данного вопроса субъектом его выдвижения.

Решающий голос в таких вопросах будет за международными экспертами.