В Украине оценили ущерб от энергокризиса Европы

Энергетический кризис в Европе из-за высоких цен на газ повлиял на производство электроэнергии в Украине.

Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 8 октября.

Он напомнил, что на днях цена на энергетический уголь впервые в истории достигла 300 долларов за тонну, а цены на газ выросли почти до 2000 долларов за тысячу кубометров. Из-за этого цена на электроэнергию в соседних странах выросла в четыре раза — до 10−12 гривен за кВт-ч в эквиваленте.

«Это вопрос и политического давления, это вопрос и Северного потока-2, это вопрос Турецкого потока, всего того, что происходит, когда газ используется не как товар, а как оружие», — сказал Галущенко.

Он заявил, что из-за роста цен на газ «мы потеряли производителей электроэнергии из газа». «Это потеря 3000 мВт установленной мощности», — уточнил министр.

Дефицит в электроэнергии будет покрываться за счет атомных станций.