До середины октября в родильные дома доставят 53 тысячи пакетов малыша

В Украине снова начали доставлять «пакеты малыша» в родильные дома, проведен тендер на закупку 53,5 тыс. беби-боксов, и их уже начали развозить в перинатальные центры.

Об этом рассказал соучредитель компании-производителя «пакетов малыша» Sky Trade Ukraine Дмитрий Довгалюк в эфире телеканала «Дом».

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«Бэби-боксы, которые сейчас закуплены, на которые проведен тендер — это 53 500 штук. Которые сейчас начинают ехать по стране. И, возможно, будет проведен тендер на закупку еще 53 тыс. бэби-боксов до конца года», — пояснил он.

По его словам, по всей Украине эти бэби-боксы развезут в родильные дома до середины октября. Что касается 2022 года, то пока неизвестно, сколько будет «пакетов малыша», ведь для этого нужно провести новый тендер.

По данным СМИ, из-за несвоевременного проведения тендера уже весной 2021 года «пакетов малыша» не было нигде. Последние 50 тыс. комплектов развезли в конце февраля. Тендерные процедуры, по данным проекта «Пакет малыша», задержались из-за допущенных в документации ошибок, долговременного выбора закупочной организации и необходимости внесения поправок в закон.

«Пакет малыша» — это помощь родителям, набор вещей для ухода за новорожденным, который они получают в роддоме. В таком пакете есть одежда, подгузники, уходовая косметика, постель и информационные материалы для родителей. «Пакет малыша» ввели в 2018 году.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров на заседании 29 июля 2020 года принял решение о введении выплаты 5 тыс. грн на одного новорожденного вместо выдачи «пакетов малыша». Механизм получения денежной компенсации единовременной помощи «Пакет малыша» начал действовать с 1 сентября 2020 года;