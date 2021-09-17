Е-больничный: актуальные разъяснения (инфографика)

С 1 октября 2021 года Украина перешла на электронные больничные. Отныне граждане не будут носить бумажные больничные на работу, а заболев, смогут сообщать работодателю номер электронного больничного.

Finance.ua узнал подробности, что изменилось при оформлении больничного, почему больше не нужно собирать подписи и штампы на бланках и какие SMS и от кого необходимо получить при оформлении временной нетрудоспособности?

Как выглядит оформление е-больничных

Теперь никаких бланков, где указано, чем вы болели. Если вы заболели, прежде всего, нужно обратиться к врачу, который проведет медицинский осмотр и назначит лечение. Если окажется, что в связи с состоянием здоровья вам нужно “уйти на больничный”, врач создаст электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности (далее – МЗВН).

Этот электронный документ подтверждает вашу нетрудоспособность в течение прогнозируемого периода. И на основании МЗВН будет сформирован ваш электронный больничный в Электронном реестре листков нетрудоспособности.

В личном кабинете на портале Пенсионный фонд Украины вы можете просмотреть ваши листки нетрудоспособности.

На что стоит обратить внимание у врача, когда “идешь на больничный”. При создании врачом МЗВН гражданам рекомендуется проверить корректность введенной врачом информации.

А еще важно получить SMS от электронной системы здравоохранения. Если не получили, проверьте актуальность внесенного в систему номера телефона.

Полученное сообщение должно содержать 16-значный номер МЗВТ, подтверждающий, что это лично ваше заключение.

Как вы узнаете, что е-больничный оформлен успешно

Фактом подтверждения успешного формирования электронного больничного является получение второго SMS, на этот раз – от Пенсионного фонда Украины. Его вы получите, если зарегистрировались на портале Пенсионного фонда Украины и там отметили именно этот способ коммуникации.

Важно понимать, что успешность формирования именно электронного больничного зависит от наличия ваших данных в реестре застрахованных лиц. Их должен подать ваш работодатель.

Если будет выяснено, что “запись не найдена”, а гражданин является застрахованным лицом, необходимо обратиться к работодателю или на горячую линию Пенсионного фонда Украины по телефону: 0 800 503 753.