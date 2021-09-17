Европарламент выступил против использования систем массового распознавания лиц

Европейский парламент принял резолюцию о запрете систем автоматического распознавания лиц в общественных местах. Документ поддержали 377 депутатов, против проголосовали 248, а воздержались – 62.
Резолюция допускает возможность слежки с использованием искусственного интеллекта, если конкретный житель ЕС является подозреваемым в преступлении.
В то же время госорганы должны использовать программное обеспечение с открытым исходным кодом.
В целом, отмечается в документе, само использование таких технологий необходимо отнести к категории с высоким риском, поскольку есть вероятность негативного влияния на людей. А любое применение искусственного интеллекта для массовой слежки угрожает правам и свободам человека и может повлечь за собой судебные иски.
Кроме того, в резолюции подчеркивается, что системы распознавания лиц пока не являются совершенными. В частности, они могут неправильно идентифицировать представителей этнических меньшинств, представителей ЛГБТ-сообщества и пожилых людей.
Еще одним пунктом документа является призыв запретить использовать частные базы данных по распознаванию лиц. В качестве примера приводится система американского стартапа Clearview, которую уже применяют правоохранители в некоторых странах. То же касается и систем прогнозирования поведения предполагаемых правонарушителей.
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