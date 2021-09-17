0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Европарламент выступил против использования систем массового распознавания лиц

Европарламент выступил против использования систем массового распознавания лиц

Европейский парламент принял резолюцию о запрете систем автоматического распознавания лиц в общественных местах. Документ поддержали 377 депутатов, против проголосовали 248, а воздержались – 62.

Резолюция допускает возможность слежки с использованием искусственного интеллекта, если конкретный житель ЕС является подозреваемым в преступлении.

В то же время госорганы должны использовать программное обеспечение с открытым исходным кодом.

В целом, отмечается в документе, само использование таких технологий необходимо отнести к категории с высоким риском, поскольку есть вероятность негативного влияния на людей. А любое применение искусственного интеллекта для массовой слежки угрожает правам и свободам человека и может повлечь за собой судебные иски.

Кроме того, в резолюции подчеркивается, что системы распознавания лиц пока не являются совершенными. В частности, они могут неправильно идентифицировать представителей этнических меньшинств, представителей ЛГБТ-сообщества и пожилых людей.

Еще одним пунктом документа является призыв запретить использовать частные базы данных по распознаванию лиц. В качестве примера приводится система американского стартапа Clearview, которую уже применяют правоохранители в некоторых странах. То же касается и систем прогнозирования поведения предполагаемых правонарушителей.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.