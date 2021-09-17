В какие страны можно выехать из Украины на поезде

В расписании «Укрзализныци» на сегодня есть 14 международных маршрутов. Большинство из них — в Польшу.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
Сообщается, что в расписании есть следующие маршруты, которые обслуживает УЗ:
Маршруты, которые обслуживают зарубежные железнодорожные компании:
№ 34/33 Будапешт — Мукачево.
№ 32 510/32519, № 32 520/32529, № 32 530/32539, № 32 516/32513, № 32 526/32523, № 32 518, № 32 549 Захонь — Чоп.
№ 32 512/32517 Захонь — Мукачево/Чоп — Захонь.
№ 32 521 Мукачево — Захонь.
№ 960/961, № 962/963 Кошице — Мукачево.
№ 8860/8863 Чиерна над Тисой — Чоп.
№ 8861/8862 Кошице — Чоп.
Также сообщается, что в новом графике движения предусмотрено курсирование двух пар новых поездов:
№ 19/20 Львов — Пшемысль.
№ 27/28 Львов — Пшемысль.
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