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В какие страны можно выехать из Украины на поезде

В какие страны можно выехать из Украины на поезде

В расписании «Укрзализныци» на сегодня есть 14 международных маршрутов. Большинство из них — в Польшу.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

Сообщается, что в расписании есть следующие маршруты, которые обслуживает УЗ:

  • № 31/32 Киев — Минск — Вильнюс — Рига
    Беспересадочные вагоны № 21/431, № 22/432 Киев — Вена курсируют круглогодично ежедневно, 23/433 Киев — Вена курсирует в дни повышенного пассажиропотока в составах поездов № 749/145/32 519/140−147/32 510/146/750.
  • № 19/20, 27/28 Львов — Пшемысль.
  • № 36/35 Одесса — Пшемысль.
  • № 51/52 Львов — Вроцлав, с беспересадочным вагоном Киев — Вроцлав, который курсирует в составе поездов № 749/51−52/750 с переприцепкой на станции Львов.
  • № 67/68 Киев — Варшава.
  • № 90/89, 705/706, 715/716 Киев — Пшемысль.

Маршруты, которые обслуживают зарубежные железнодорожные компании:

№ 34/33 Будапешт — Мукачево.

№ 32 510/32519, № 32 520/32529, № 32 530/32539, № 32 516/32513, № 32 526/32523, № 32 518, № 32 549 Захонь — Чоп.

№ 32 512/32517 Захонь — Мукачево/Чоп — Захонь.

№ 32 521 Мукачево — Захонь.

№ 960/961, № 962/963 Кошице — Мукачево.

№ 8860/8863 Чиерна над Тисой — Чоп.

№ 8861/8862 Кошице — Чоп.

Также сообщается, что в новом графике движения предусмотрено курсирование двух пар новых поездов:

№ 19/20 Львов — Пшемысль.
№ 27/28 Львов — Пшемысль.

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По материалам РБК-Украина
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