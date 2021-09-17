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«Укрзализныця» сообщила, будет ли поднимать цены на билеты в 2022 году

«Укрзализныця» сообщила, будет ли поднимать цены на билеты в 2022 году

«Укрзализныця» не планирует поднимать цены на билеты для пассажиров в следующем году. Кроме того, возможно, появятся некоторые промо-тарифы.

Об этом сообщает директор филиала «Пассажирская компания» У З Александр Перцовский.

«Пока таких решений (о повышении цен на билеты в 2022 году, — ред.) нет. Мы и в этом году индексировали очень плавно. Не одномоментно, а в привязке к индексу потребительских цен и растянув на весь год. Отдельные услуги планируем даже наоборот стимулировать промо-тарифами», — отметил он.

По его словам, например, с туроператорами обсуждается перевозка больших групп по скидке на массовое резервирование билетов. Также в среднесрочной перспективе может появиться практика, при которой чем раньше покупаешь билеты, тем они дешевле.

«Как вариант сделать большее разграничение и по классам. Еще мы работаем над возможностью изменения ценообразования в привязке к расстояниям», — добавил Перцовский.

По материалам РБК-Украина
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