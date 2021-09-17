«Укрзализныця» сообщила, будет ли поднимать цены на билеты в 2022 году

«Укрзализныця» не планирует поднимать цены на билеты для пассажиров в следующем году. Кроме того, возможно, появятся некоторые промо-тарифы.
Об этом сообщает директор филиала «Пассажирская компания»
«Пока таких решений (о повышении цен на билеты в 2022 году, — ред.) нет. Мы и в этом году индексировали очень плавно. Не одномоментно, а в привязке к индексу потребительских цен и растянув на весь год. Отдельные услуги планируем даже наоборот стимулировать промо-тарифами», — отметил он.
По его словам, например, с туроператорами обсуждается перевозка больших групп по скидке на массовое резервирование билетов. Также в среднесрочной перспективе может появиться практика, при которой чем раньше покупаешь билеты, тем они дешевле.
«Как вариант сделать большее разграничение и по классам. Еще мы работаем над возможностью изменения ценообразования в привязке к расстояниям», — добавил Перцовский.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ПриватБанк сообщил новые правила переводов с карты на карту (инфографика)11 ч. назад - 1524 5
Украинцы будут платить за подсолнечное масло по другой цене13 ч. назад - 7175 4
"Нафтогаз" моделирует различные сценарии прохождения отопительного сезона - ВитренкоВчера, 17:50 - 678 4
Основной проблемой в стране украинцы считают низкие зарплаты и пенсии — опросВчера, 21:30 - 622 4
Что ожидать от ставок по депозитам — мнения экспертов5 ч. назад - 560 2
Украинцы будут платить за подсолнечное масло по другой цене13 ч. назад - 7175 4
Во что вкладывать после пандемии: 9 перспективных секторов для инвестицийВчера, 20:08 - 3203
ПриватБанк сообщил новые правила переводов с карты на карту (инфографика)11 ч. назад - 1524 5
Цены на гречку бьют рекорды16 ч. назад - 1213
В Киеве возросли тарифы на содержание жилья11 ч. назад - 1174
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3080 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 862 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2441 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1901 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1562 5