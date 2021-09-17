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Forbes назвал самых богатых криптомиллиардеров США

Forbes назвал самых богатых криптомиллиардеров США

Криптовалюты – это важный инструмент для нового поколения богачей. Впервые издание Forbes внесло в список 400 самых богатых людей США 7 миллиардеров, которые заработали свои состояния именно благодаря цифровым валютам.

6 из 7 криптомиллиардеров попали в рейтинг Forbes впервые. Их общее состояние оценивается в 55,1 миллиарда долларов. Увеличение количества криптовалютных миллиардеров – это результат беспрецедентного интереса к этой сфере.

  • Сэм Банкмен-Фрид. 29-летний основатель и генеральный директор биржи криптовалют FTX обладает крупнейшим капиталом среди всех криптомиллиардеров. Forbes оценивает его состояние в 22,5 миллиарда долларов. Его капитал вырос почти вдвое после того, как компания FTX заключила сделку на 900 миллионов долларов.
  • Брайан Армстронг. Американский бизнесмен и соучредитель крупнейшей криптоплатформы в США Coinbase попал в перечень 400 самых богатых людей Америки с капиталом в размере 11,5 миллиарда долларов. Его состояние стремительно увеличивается после феноменального дебюта компании на бирже. Армстронгу принадлежит 19% акций Coinbase.
  • Крис Ларсен. Соучредитель и гендиректор компании Ripple – единственный ветеран этого рейтинга. Forbes оценивает капитал бизнесмена в 6 миллиардов долларов. За год его состояние увеличилось на 3,3 миллиарда долларов на фоне подорожания токена XRP.
  • Кэмерон Винклевосс и Тайлер Винклевосс. Братья-близнецы Винклевоссы являются основателями криптовалютной биржи Geminі. Каждый из них владеет капиталом в размере 4,3 миллиарда долларов.
  • Фред Эрсем. Эрсем вместе с Армстронгом создал криптоплатформу Coinbase в 2012 году. Бизнесмен покинул компанию в 2017 году, однако сохранил за собой место в совете правления. Кроме того, он возглавляет инвестиционную фирму Paradigm, которая специализируется на криптовалютах. Его состояние оценили в 3,5 миллиарда долларов.
  • Джед МакКалеб. Американский программист и предприниматель является одним из основателей и техническим директором компании Stellar. Он был одним из пионеров в области блокчейна и помог создать три известные компании, связанные с криптовалютами. В частности, МакКалеб-соучредитель Ripple и Mt. Gox. Большая часть его состояния – 3 миллиарда долларов – приходится на его долю XRP, которая принадлежит ему как соучредителю Ripple.
По материалам Телеканал 24
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