Forbes назвал самых богатых криптомиллиардеров США

Криптовалюты – это важный инструмент для нового поколения богачей. Впервые издание Forbes внесло в список 400 самых богатых людей США 7 миллиардеров, которые заработали свои состояния именно благодаря цифровым валютам.
6 из 7 криптомиллиардеров попали в рейтинг Forbes впервые. Их общее состояние оценивается в 55,1 миллиарда долларов. Увеличение количества криптовалютных миллиардеров – это результат беспрецедентного интереса к этой сфере.
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