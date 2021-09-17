Что делать в случае невыплаты зарплаты

Почти 4 миллиарда гривен — именно столько денег не получили украинцы по состоянию на сентябрь 2021 года. С каждым годом задолженность предприятий перед работниками растет. За 10 лет она увеличилась в 4,5 раза. Об этом пишет rubryka.

По сравнению с началом 2020 года сумма долгов выросла на 3%, а к сентябрю 2021-го — увеличилась еще на 20%. Больше всего денег должны предприятия в сфере промышленности — почти 80% всего долга, передает Рубрика.

Как защититься от недоплат и к кому обращаться.

Первое, что стоит сделать — обратиться к руководителю предприятия с письменным заявлением о выплате долга. По закону работодатель должен рассмотреть жалобу в течение 10 рабочих дней. Кроме этого, с копией такого заявления можно обратиться в профсоюз.

Если результата нет, следует обращаться в правозащитные органы. Заявление о невыплате зарплаты в произвольной форме можно подать в прокуратуру и в суд. Рассмотрение обращения в суде продлится до месяца. Чтобы быстрее получить заработанные деньги, стоит четко обосновать жалобу, приложить необходимые документы и письменные обращения к своему руководству. В заявлении можно сразу указать просьбу о немедленном исполнении решения суда о выплате работнику долга.