Что делать в случае невыплаты зарплаты

Почти 4 миллиарда гривен — именно столько денег не получили украинцы по состоянию на сентябрь 2021 года. С каждым годом задолженность предприятий перед работниками растет. За 10 лет она увеличилась в 4,5 раза. Об этом пишет rubryka.
По сравнению с началом 2020 года сумма долгов выросла на 3%, а к сентябрю 2021-го — увеличилась еще на 20%. Больше всего денег должны предприятия в сфере промышленности — почти 80% всего долга, передает Рубрика.
Как защититься от недоплат и к кому обращаться.
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