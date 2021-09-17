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Новая программа автошколы: как будут готовить водителей

Новая программа автошколы: как будут готовить водителей

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 6 октября, внес изменения в учебные программы для водителей. Finance.ua, как портал, заботится о ваших финансах, узнал подробности.

Теоретическая часть обучения будет составлять по пяти предметам:

  • Строение и техническое обслуживание транспортных средств;
  • Основы законодательства в сфере безопасности дорожного движения (ПДД).
  • Основы управления транспортным средством и требования безопасности дорожного движения.
  • Этика (психологические основы) водителя транспортного средства.
  • Медицинское обеспечение (оказание первой домедицинской помощи пострадавшим в ДТП).

Практическая часть будет включать практику вождения, а также специальные положения относительно категорий. Автошкола может менять до 20% тем по своему усмотрению.

Заниматься в автошколе можно будет не более пяти часов в день. Продолжительность занятий по теоретической части составляет 1 академический час (45 минут), а практической – 1 астрономический час (60 минут).

Переподготовка водителей транспортных средств будет проводиться по 20-часовой курс практического вождения.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, в сентябре Кабмин принял постановление, согласно которому каждый водитель, который подал заявку на получение водительского удостоверения с помощью сервиса Дія или через личный кабинет на сайте сможет получить свои документы в отделении Укрпочты или через курьера.
  • Как можно получить права по почте: кликнуть на раздел Услуги в Дія, а затем выбрать подразделение “Замена водительского удостоверения”; из предложенного списка выбрать одну причину замены документа и способ доставки, а также населенный пункт регистрации; прикрепить отсканированные копии (допускается фотография) медсправки, подтвердить данные о крови, которые указаны в водительских правах; внести номер телефона, адрес, поставить подпись под заявлением; оплатить выдачу, а потом доставку обновленных документов.
По материалам Finance.UA
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