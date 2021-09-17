Новая программа автошколы: как будут готовить водителей

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 6 октября, внес изменения в учебные программы для водителей. Finance.ua, как портал, заботится о ваших финансах, узнал подробности.
Теоретическая часть обучения будет составлять по пяти предметам:
Практическая часть будет включать практику вождения, а также специальные положения относительно категорий. Автошкола может менять до 20% тем по своему усмотрению.
Заниматься в автошколе можно будет не более пяти часов в день. Продолжительность занятий по теоретической части составляет 1 академический час (45 минут), а практической – 1 астрономический час (60 минут).
Переподготовка водителей транспортных средств будет проводиться по 20-часовой курс практического вождения.
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