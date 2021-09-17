Новая программа автошколы: как будут готовить водителей

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 6 октября, внес изменения в учебные программы для водителей. Finance.ua, как портал, заботится о ваших финансах, узнал подробности.

Теоретическая часть обучения будет составлять по пяти предметам:

Строение и техническое обслуживание транспортных средств;

Основы законодательства в сфере безопасности дорожного движения ( ПДД ).

Основы управления транспортным средством и требования безопасности дорожного движения.

Этика (психологические основы) водителя транспортного средства.

Медицинское обеспечение (оказание первой домедицинской помощи пострадавшим в ДТП ).

Практическая часть будет включать практику вождения, а также специальные положения относительно категорий. Автошкола может менять до 20% тем по своему усмотрению.

Заниматься в автошколе можно будет не более пяти часов в день. Продолжительность занятий по теоретической части составляет 1 академический час (45 минут), а практической – 1 астрономический час (60 минут).

Переподготовка водителей транспортных средств будет проводиться по 20-часовой курс практического вождения.

Справка Finance.ua:

Напомним, в сентябре Кабмин принял постановление, согласно которому каждый водитель, который подал заявку на получение водительского удостоверения с помощью сервиса Дія или через личный кабинет на сайте сможет получить свои документы в отделении Укрпочты или через курьера.