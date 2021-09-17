ЕС планирует новые правила против уклонения от уплаты налогов

Европейская комиссия представит до конца года новые законодательные предложения по борьбе с уклонением от уплаты налогов, заявил в среду налоговый
Налоговая дискуссия на пленарном заседании парламента ЕС была добавлена в повестку дня после сообщений на этой неделе о большой утечке налоговых данных, известных под общим названием «Документы Пандоры» (Pandora Papers), которые показали, как богатые и влиятельные люди продолжают систематически использовать офшорные компании, уменьшая свои налоговые счета.
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Паоло Джентилони сообщил законодателям, что Комиссия продолжит борьбу с уклонением от уплаты налогов и предложит новые правила для расширения объема информации, которой необходимо автоматически обмениваться между национальными налоговыми органами.
Он также сказал, что до конца года Комиссия представит предложения «по борьбе с неправомерным использованием подставных компаний в налоговых целях». Он не стал подробно рассказывать об этом предложении, которое уже давно включено в предварительную повестку дня Комиссии, публикация намечена на 22 декабря.
Паоло Джентилони также добавил, что исполнительная власть ЕС предложит новые правила «публикации эффективных налоговых ставок, уплачиваемых некоторыми транснациональными корпорациями».
Pandora Papers содержат данные о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В расследовании фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из около 100 стран. В расследовании США названы крупнейшим «налоговым убежищем».
Еврокомиссия после обнародования расследования заявила о поддержке большей прозрачности вопросов налогообложения и международной борьбы с уклонением от налогов.
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