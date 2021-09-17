Украина рекордно увеличила импорт газа

По итогам сентября объем транспортировки газа из Евросоюза в Украину составляет почти 665 млн кубометров — это рекордный показатель с начала 2021 года. Экспорт вместе с реэкспортом природного газа из Украины в страны Европы вырос в 3,5 раза и составляет 264 млн кубометров.

Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.

Отмечается, что всего за девять месяцев текущего года Украина импортировала 2,381 млрд кубометров газа, а экспорт и реэкспорт достиг 1,149 млрд кубометров.

По сравнению с августом 2021 года импорт газа в сентябре вырос на 17% – на 98 млн кубометров. Лидером-экспортером газа в Украину оставалась Венгрия, доля которой от общих объемов импорта превысила 90% (603 млн кубометров).

Экспорт и реэкспорт газа в сентябре значительно вырос из-за увеличения поставок газа в Венгрию. Кроме венгерского направления, газ экспортировали в Польшу — 9 млн кубометров.

«В сентябре активность участников рынка значительно выросла накануне отопительного сезона — вырос импорт газа в Украину, возрос обратный поток газа из украинских хранилищ европейским потребителям. Этот естественный процесс усложнился в октябре, когда остановился физический транзит газа в Венгрию — основной экспортер газа в Украину в 2021 году. Нестабильность поставок, которая возникла из-за решения России перенаправить потоки газа, может усилиться из-за риска запуска газопровода Северный поток-2», — отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Как напомнили в пресс-службе оператора, с 1 октября 2021 года Газпром остановил транзит газа по территории Украины в направлении Венгрии. Поскольку мощности ГТС на выход в Венгрии законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) объемом 24,6 млн кубометров в сутки, они будут оплачены независимо от физических объемов транзита.

Однако остановка физического транзита газа в Венгрию через Украину ограничивает возможности украинских и иностранных заказчиков импортировать природный газ через Венгрию. По данным Оператора ГТС Украины, в 2021 году весь импорт газа из Венгрии шел по пути виртуального реверса. Поэтому без физического транзита российского газа импорт из этого направления усложняется и зависит от технических возможностей операторов ГТС Украины и Венгрии. Соответственно, с октября текущего года импорт газа из ЕС в Украину переориентировался на другие направления — из Польши и Словакии.