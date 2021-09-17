Украина поднялась в мировых рейтингах финансовой занятости

Проект USAID «Трансформация финансового сектора» опубликовал результаты общенационального опроса, проведенного в августе 2021 года, которые показывают, что Украина поднялась в мировых рейтингах финансовой грамотности.
Читайте также: Я успешно потратил 26 млн долларов – руководитель проекта USAID
Для проведения исследования финансовых знаний, поведения и отношения украинцев к финансовым вопросам и сравнения с другими странами Проект USAID «Трансформация финансового сектора» использовал вопросы и методику Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В аналогичном исследовании 2018 года результат Украины по индексу финансовой грамотности составил 11,6, тогда Украина разделила последнее место с Польшей.
В этом году Украина набрала 12,3 балла, опередив такие страны как Италия, Грузия, Румыния и Черногория. Это стало значительным достижением, поскольку результаты других стран по исследованию ОЭСР остались на предыдущих уровнях.
Основные результаты исследования включают следующее:
Исследование также показало, что уровень осведомленности о финансовых продуктах повысился и сейчас приближается к среднему по ОЭСР.
79% украинцев знают как минимум о 5 финансовых продуктах. Однако уровень пользования украинцами финансовыми услугами ниже, чем в странах ОЭСР. Фактически опрос показал, что только 57% украинцев приобретали финансовые продукты в течение последних 2 лет, по сравнению с 60% в 2018 году. Это значительно ниже среднего уровня пользования финансовыми услугами в странах ОЭСР.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глава Гостаможни предлагает сделать ее правоохранительным органом, это увеличит поступления в бюджетВчера, 19:48 - 439 12
Месяц налоговой амнистии: сколько задекларировали украинцыВчера, 12:39 - 5413 5
Метро на Троещину будут строить в несколько этапов (шесть первых станций, фото)Вчера, 11:33 - 1836 3
Фонд гарантирования будет работать в режиме 24/74 ч. назад - 160 2
Цены на бензин и автогаз повышаются: сколько стоит топливо на АЗСВчера, 19:33 - 1313 2
ПриватБанк обновил Приват24Вчера, 12:02 - 10336 1
Месяц налоговой амнистии: сколько задекларировали украинцыВчера, 12:39 - 5413 5
Французская компания купила крупнейшего украинского производителя сыровВчера, 14:31 - 5050
Выезд ребенка за границу: Кабмин одобрил новые правилаВчера, 16:05 - 3470 1
Кто не попадет под непрямые методы контроля за расходами: объяснение МинфинаВчера, 11:02 - 3078 2
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2427 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 641 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2015 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1520 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1291 5