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Украина поднялась в мировых рейтингах финансовой занятости

Украина поднялась в мировых рейтингах финансовой занятости

Проект USAID «Трансформация финансового сектора» опубликовал результаты общенационального опроса, проведенного в августе 2021 года, которые показывают, что Украина поднялась в мировых рейтингах финансовой грамотности.

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Для проведения исследования финансовых знаний, поведения и отношения украинцев к финансовым вопросам и сравнения с другими странами Проект USAID «Трансформация финансового сектора» использовал вопросы и методику Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В аналогичном исследовании 2018 года результат Украины по индексу финансовой грамотности составил 11,6, тогда Украина разделила последнее место с Польшей.

В этом году Украина набрала 12,3 балла, опередив такие страны как Италия, Грузия, Румыния и Черногория. Это стало значительным достижением, поскольку результаты других стран по исследованию ОЭСР остались на предыдущих уровнях.

Основные результаты исследования включают следующее:

  • Уровень финансовой грамотности является самым низким в возрастной группе 18-24 года. Второй самый низкий показатель – в возрастной группе 60+ лет.
  • Уровень финансовой грамотности зависит от уровня дохода и образования.
  • Более высокий уровень финансовой грамотности коррелирует с более высоким уровнем личных сбережений.
  • Результаты по финансовой грамотности жителей городов значительно выше результатов респондентов, проживающих в сельской местности. Аналогичный разрыв также характерен для пользователей и непользователей технологий.

Исследование также показало, что уровень осведомленности о финансовых продуктах повысился и сейчас приближается к среднему по ОЭСР.

79% украинцев знают как минимум о 5 финансовых продуктах. Однако уровень пользования украинцами финансовыми услугами ниже, чем в странах ОЭСР. Фактически опрос показал, что только 57% украинцев приобретали финансовые продукты в течение последних 2 лет, по сравнению с 60% в 2018 году. Это значительно ниже среднего уровня пользования финансовыми услугами в странах ОЭСР.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, USAID оказывает помощь Украине в построении мощного финансового сектора, который регулируется политически и экономически независимыми структурами, является интегрированным в международные стандарты.
  • По словам Роберта Бонда, еще 5 лет назад одна из отраслей, на которую обратил внимание этот проект — это увеличение доступа к финансированию для малых и средних предприятий.
По материалам Finance.UA
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