Ослабнет ли гривна до конца года - прогноз

На курс гривны влияет немало факторов, однако эксперты на рынке сходятся во мнении о постепенном ослаблении курса гривны до конца года.
Об этом говорится в статье ЭП.
Сейчас позиции гривны усилены ситуацией во внешней торговле и помощью от МВФ. В то же время на девальвацию может влиять высокая внешняя энергозависимость вследствие стремительного роста цен на энергоносители и ухудшения рыночных настроений.
Эти факторы повышают также и риски более высокой инфляции, как объясняет глава департамента по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко.
Банкиры и эксперты сходятся на том, что девальвации гривны в конце года, скорее всего, избежать не удастся.
То, насколько сильной она будет, будет зависеть от способности властей справиться с вызовами в энергетической сфере и ситуации на мировых финансовых и товарных рынках.
«Если цены на энергоресурсы продолжат рост, а цены на продукцию украинского экспорта стабилизируются и начнут уменьшаться, впоследствии это приведет к увеличению девальвационного давления, и курс ослабится», — добавляет аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.
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Резкой девальвации в Concorde не ожидают — только если государство решит изменить принципы регуляторной политики на валютном рынке
Иностранные инвесторы на рынке внутреннего госзайма уже не имеют решающего влияния на курс, как это было в 2019 году. В то же время их приобретения могут помочь гривне пройти зиму с меньшей девальвацией.
Для этого правительству нужно будет решиться на существенное повышение ставок по ОВГЗ, а следовательно — увеличить расходы на обслуживание долга в будущих бюджетных периодах.
Почти никто из опрошенных ЭП участников рынка не хочет прогнозировать курс доллара в конце года, однако все они сходятся на том, что гривна, хоть и медленно, но будет терять свои позиции относительно доллара. Вероятнее всего, значение курса, к которому склоняются участники рынка, колеблется в пределах 27,5 — 28,0 гривен за один американский доллар.
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