Nokia представила новый планшет с мощной батареей

Финская компания Nokia презентовала новый планшет Nokia T20.

Об этом сообщает GSM Arena.

Устройство имеет 26,4-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением в 2 000 х 1 200 пикселей.

Операционная память планшета, который работает на операционные системе Android 11, составляет 3 или 4Гб, а внутренняя – 32 или 64Гб. Также есть возможность расширить память с помощью карточки microSD.



Фото: GSM Arena

Nokia T20 имеет мощную батарею в 8 200 мегаампер за час. Продолжительность работы аппарата составляет около 15 часов без подзарядки.

Планшет также оснащен стереодинамиками, двумя микрофонами и 3,5-мм разъемом для наушников. На передней панели имеется 5-мегапиксельная камера, а на обратной – 8-мегапиксельная. Фронтальная камера была оптимизирована для видеозвонков и может разблокировать устройство благодаря распознаванию лица пользователя.



Фото: GSM Arena

Стоимость одной базовой модели – 200 евро.