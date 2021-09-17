Nokia представила новый планшет с мощной батареей

Финская компания Nokia презентовала новый планшет Nokia T20.
Об этом сообщает GSM Arena.
Устройство имеет 26,4-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением в 2 000 х 1 200 пикселей.
Операционная память планшета, который работает на операционные системе Android 11, составляет 3 или 4Гб, а внутренняя – 32 или 64Гб. Также есть возможность расширить память с помощью карточки microSD.
Фото: GSM Arena
Nokia T20 имеет мощную батарею в 8 200 мегаампер за час. Продолжительность работы аппарата составляет около 15 часов без подзарядки.
Планшет также оснащен стереодинамиками, двумя микрофонами и 3,5-мм разъемом для наушников. На передней панели имеется 5-мегапиксельная камера, а на обратной – 8-мегапиксельная. Фронтальная камера была оптимизирована для видеозвонков и может разблокировать устройство благодаря распознаванию лица пользователя.
Фото: GSM Arena
Стоимость одной базовой модели – 200 евро.
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