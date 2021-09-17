Mazda снова сокращает производство из-за нехватки полупроводников

Японский автопроизводитель Mazda планирует сократить производство на двух своих японских заводах в этом месяце, поскольку не может гарантировать поставки комплектующих.

Это связано с перебоями в производстве полупроводников в связи с пандемией коронавируса.

Компания заявила, что начиная с понедельника приостановит работу в ночную смену на двух своих заводах в западной Японии на две недели, в общей сложности на десять рабочих дней. Один из этих объектов расположен в штаб-квартире компании в городе Хиросима.

Представители компании говорят, что у них возникли трудности с поставками деталей из Малайзии, где их поставщик остановил производство.