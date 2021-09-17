Причины, когда могут отказать в смене электропоставщика

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших средствах, рассказывает, что нужно сделать перед сменой электропоставщика.

Потребитель обязан предупредить своего нынешнего поставщика. Это нужно, чтобы избежать штрафных санкций за досрочное расторжение договора, если между ними был заключен договор с фиксированным сроком действия.

Согласно статье 56 закона «О рынке электрической энергии», размер штрафа прописывается в договоре. Обычно это полная стоимость договорных объемов электроэнергии.

Сообщить о своих намерениях нужно за 21 календарный день до даты окончания действия действующего договора.

Но есть ситуации, когда могут отказать в смене электропоставщика

На это есть несколько причин:

отсутствие технической возможности (несоответствие счетчиков, режимов работы, категории надежности, объемов потребления электрической энергии);

отсутствие у потребителя действующего договора об услугах по распределению электрической энергии с соответствующим оператором системы;

прекращение электропитания по обращению действующего электропоставщика.

В случае получения уведомления от администратора коммерческого учета об отсутствии возможности смены электропоставщика новый поставщик должен известить об этом потребителя в течение одного рабочего дня, а также предоставить соответствующее обоснование и рекомендации потребителю.

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