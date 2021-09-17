Что делать, если на почте потеряли вашу посылку

Finance.ua как портал, который заботится о ваших средствах, рассказывает, что делать и куда обращаться, чтобы вернуть деньги за потерянную почтовым оператором посылку.

Если Ваша посылка утеряна, необходимо обратиться в почтовое отделение с соответствующим заявлением об утере отправления. Как отмечают юристы Бюро бесплатной правовой помощи, в заявлении нужно указать:

вид, категорию и номер почтового отправления;

место и дату принятия;

фамилию, имя и отчество (для юридических лиц – наименование) и почтовый адрес отправителя и адресата;

в соответствующих случаях – еще и сумму объявленной ценности почтового отправления, сумму наложенного платежа. Это правило действует как в пределах территории Украины, так и за рубежом.

За утрату, недостачу или повреждение вложений почтовых отправлений, нарушение контрольных сроков доставки почтовых отправлений персонал оператора, по вине которого причинен ущерб, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Украины.

Конечно, свои требования необходимо обосновать соответствующими доказательствами. Такими доказательствами могут служить:

квитанция об оплате услуги, которая была получена в почтовом отделении;

кассовый чек или договор, заключенный в таком почтовом отделении с указанием веса, цены и т.д.

Всегда храните оригиналы и копии этих документов.

Обратите внимание, что если во время отправки вы указали сумму объявленной ценности посылки, то в случае ее потери оператор почтовой связи обязан компенсировать именно размер указанной суммы.

Если ваше отправление потеряли, требуйте от работника почтовой связи составить акт и подписать его руководителем объекта почтовой связи и отправителем или получателем.

Что делать дальше? На основании имеющихся доказательств (указаны акты, фото/видео фиксация, квитанции, чеки, накладные, и прочее) обратитесь к оператору с письменной претензией о получении компенсации за потерянное почтовое отправление. Оператор обязан предоставить письменный ответ потребителю в месячный срок с момента получения претензий.

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О возмещении. Необходимо отметить, что за полную потерю посылок без объявленной ценности оператор почтовой связи возмещает стоимость услуг почтовой связи и уплачивает штраф в размере 100% стоимости этих услуг; за полную потерю посылки с объявленной ценностью − стоимость в размере суммы объявленной ценности почтового отправления и стоимости услуг почтовой связи и уплачивает штраф в размере 25% стоимости этих услуг.

Стоимость предварительно оплаченных пользователем услуг, которые фактически не были ему предоставлены, возмещается пользователю в полном объеме на основании квитанции или иного документа об оплате этих услуг.

Оператор почтовой связи не несет ответственности за потерю посылки, в частности в случае, если:

почтовая посылка в соответствии с законом подлежит изъятию, конфискации или уничтожению;

потеря или уничтожение содержимого посылки наступили вследствие непреодолимой силы (урагана, землетрясения);

недостача или повреждение содержимого посылки произошли вследствие нарушения определенных законодательством Украины правил об ограничении в пересылке предметов и вещей;

заявление о розыске почтового отправления подано через 6 месяцев после даты принятия посылки почтовым отделением (специальная исковая давность).

В случае, если защитить свои права указанным способом не удалось, вы имеете право обратиться в суд с исковым заявлением о выплате компенсации за утерянное почтовое отправление оператором почтовой связи.