Что делать, если на почте потеряли вашу посылку

Finance.ua как портал, который заботится о ваших средствах, рассказывает, что делать и куда обращаться, чтобы вернуть деньги за потерянную почтовым оператором посылку.
Если Ваша посылка утеряна, необходимо обратиться в почтовое отделение с соответствующим заявлением об утере отправления. Как отмечают юристы Бюро бесплатной правовой помощи, в заявлении нужно указать:
За утрату, недостачу или повреждение вложений почтовых отправлений, нарушение контрольных сроков доставки почтовых отправлений персонал оператора, по вине которого причинен ущерб, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Украины.
Конечно, свои требования необходимо обосновать соответствующими доказательствами. Такими доказательствами могут служить:
Всегда храните оригиналы и копии этих документов.
Обратите внимание, что если во время отправки вы указали сумму объявленной ценности посылки, то в случае ее потери оператор почтовой связи обязан компенсировать именно размер указанной суммы.
Если ваше отправление потеряли, требуйте от работника почтовой связи составить акт и подписать его руководителем объекта почтовой связи и отправителем или получателем.
Что делать дальше? На основании имеющихся доказательств (указаны акты, фото/видео фиксация, квитанции, чеки, накладные, и прочее) обратитесь к оператору с письменной претензией о получении компенсации за потерянное почтовое отправление. Оператор обязан предоставить письменный ответ потребителю в месячный срок с момента получения претензий.
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О возмещении. Необходимо отметить, что за полную потерю посылок без объявленной ценности оператор почтовой связи возмещает стоимость услуг почтовой связи и уплачивает штраф в размере 100% стоимости этих услуг; за полную потерю посылки с объявленной ценностью − стоимость в размере суммы объявленной ценности почтового отправления и стоимости услуг почтовой связи и уплачивает штраф в размере 25% стоимости этих услуг.
Стоимость предварительно оплаченных пользователем услуг, которые фактически не были ему предоставлены, возмещается пользователю в полном объеме на основании квитанции или иного документа об оплате этих услуг.
Оператор почтовой связи не несет ответственности за потерю посылки, в частности в случае, если:
В случае, если защитить свои права указанным способом не удалось, вы имеете право обратиться в суд с исковым заявлением о выплате компенсации за утерянное почтовое отправление оператором почтовой связи.
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