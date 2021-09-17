0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Что делать, если на почте потеряли вашу посылку

Что делать, если на почте потеряли вашу посылку

Finance.ua как портал, который заботится о ваших средствах, рассказывает, что делать и куда обращаться, чтобы вернуть деньги за потерянную почтовым оператором посылку.

Если Ваша посылка утеряна, необходимо обратиться в почтовое отделение с соответствующим заявлением об утере отправления. Как отмечают юристы Бюро бесплатной правовой помощи, в заявлении нужно указать:

  • вид, категорию и номер почтового отправления;
  • место и дату принятия;
  • фамилию, имя и отчество (для юридических лиц – наименование) и почтовый адрес отправителя и адресата;
  • в соответствующих случаях – еще и сумму объявленной ценности почтового отправления, сумму наложенного платежа. Это правило действует как в пределах территории Украины, так и за рубежом.

За утрату, недостачу или повреждение вложений почтовых отправлений, нарушение контрольных сроков доставки почтовых отправлений персонал оператора, по вине которого причинен ущерб, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Украины.

Конечно, свои требования необходимо обосновать соответствующими доказательствами. Такими доказательствами могут служить:

  • квитанция об оплате услуги, которая была получена в почтовом отделении;
  • кассовый чек или договор, заключенный в таком почтовом отделении с указанием веса, цены и т.д.

Всегда храните оригиналы и копии этих документов.

Обратите внимание, что если во время отправки вы указали сумму объявленной ценности посылки, то в случае ее потери оператор почтовой связи обязан компенсировать именно размер указанной суммы.

Если ваше отправление потеряли, требуйте от работника почтовой связи составить акт и подписать его руководителем объекта почтовой связи и отправителем или получателем.

Что делать дальше? На основании имеющихся доказательств (указаны акты, фото/видео фиксация, квитанции, чеки, накладные, и прочее) обратитесь к оператору с письменной претензией о получении компенсации за потерянное почтовое отправление. Оператор обязан предоставить письменный ответ потребителю в месячный срок с момента получения претензий.

Кстати, о важных новостях для вашего кошелька мы оперативно сообщаем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

О возмещении. Необходимо отметить, что за полную потерю посылок без объявленной ценности оператор почтовой связи возмещает стоимость услуг почтовой связи и уплачивает штраф в размере 100% стоимости этих услуг; за полную потерю посылки с объявленной ценностью − стоимость в размере суммы объявленной ценности почтового отправления и стоимости услуг почтовой связи и уплачивает штраф в размере 25% стоимости этих услуг.

Стоимость предварительно оплаченных пользователем услуг, которые фактически не были ему предоставлены, возмещается пользователю в полном объеме на основании квитанции или иного документа об оплате этих услуг.

Оператор почтовой связи не несет ответственности за потерю посылки, в частности в случае, если:

  • почтовая посылка в соответствии с законом подлежит изъятию, конфискации или уничтожению;
  • потеря или уничтожение содержимого посылки наступили вследствие непреодолимой силы (урагана, землетрясения);
  • недостача или повреждение содержимого посылки произошли вследствие нарушения определенных законодательством Украины правил об ограничении в пересылке предметов и вещей;
  • заявление о розыске почтового отправления подано через 6 месяцев после даты принятия посылки почтовым отделением (специальная исковая давность).

В случае, если защитить свои права указанным способом не удалось, вы имеете право обратиться в суд с исковым заявлением о выплате компенсации за утерянное почтовое отправление оператором почтовой связи.

Посылку потеряли на почте. Что можно сделать

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.