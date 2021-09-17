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Число банкротств в мире вырастет в 2022 г., впервые с начала пандемии — исследование

Число банкротств в мире вырастет в 2022 г., впервые с начала пандемии — исследование

Количество неплатежеспособных компаний в мире вырастет в 2022, так как правительства будут отказываться от мер поддержки, которые помогли бизнесу пережить пандемию.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на новый отчет страховщика кредитов Euler Hermes.

Euler Hermes ожидает, что количество неплатежеспособных компаний, в глобальном измерении, за 2022 год вырастет на 15%. Предыдущие два года этот показатель уменьшался: на 12% в 2020 и еще на 6% в 2021, сообщил страховщик.

Но даже учитывая этот прогноз, уровень неплатежеспособности в 2022 будет на 4% ниже, чем до начала пандемии.

«Судя по количеству банкротств, меры правительств по помощи компаниям оказались успешными. Вмешательство государства спасло от банкротства каждую вторую компанию в Западной Европе и каждую третью в США», — прокомментировал аналитик Euler Hermes Максим Лемерле.

Он добавил, что продление этих мер удержит низкий уровень неплатежеспособности в 2021. А вот что произойдет после, будет зависеть от поведения правительств в следующие несколько месяцев.

Согласно исследованию Euler Hermes, уровень неплатежеспособности возвращается к своему доковидному значению в некоторых развивающихся экономиках. Многие из этих стран были вынуждены повторно ввести карантинные ограничения, чтобы справиться с новой волной covid-19, и в этот раз поддержка бизнеса была более ограничена.

Уровень неплатежеспособности в Африке вернется к доковидному значению уже в этом году, а в странах Центральной и Восточной Европы и Латинской Америки — в следующем, прогнозирует компания.

В странах Западной Европы этот процесс будет иметь неоднородный характер:

  • В таких странах, как Испания и Италия, неплатежеспособность вырастет выше своего допандемийного уровня уже в 2021 или 2022 году.
  • В таких странах, как Швейцария, Швеция и Португалия, уровень неплатежеспособности вырастет в 2022, но не достигнет показателей 2019.
  • Во Франции, Германии и Бельгии продление щедрых программ поддержки вероятно сохранит неплатежеспособность на низком уровне.
  • В Азиатско-Тихоокеанском регионе уровень неплатежеспособности вырастет на 18% в 2022.
  • В США меры поддержки от правительства и восстановление экономики удержат неплатежеспособность на низком уровне в 2021 и 2022.
По материалам Минфин.com.ua
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