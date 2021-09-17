Туристы назвали 10 лучших аэропортов мира

Среди аэропортов мира, по мнению туристов, лучшими и самыми удобными являются аэропорт в Сингапуре, новый аэропорт «Стамбул» и «Нарита» в Токио. В пятерке лучших также сеульский «Инчхон» и аэропорт в Дохе.

Опрос провело и составило рейтинг авторитетное международное туристическое издание Condé Nast Traveler.

Читайте также: ТОП-10 самых популярных аэропортов для деловых поездок

«Аэропорт в Сингапуре (SIN) набрал 89,58 балла, аэропорт «Стамбул» (IST) – 89,012, аэропорт Нарита (NRT) 84.22», – сообщает издание, известное определением рейтингов в туристической сфере.

В десятке лучших: сеульский аэропорт «Инчхон» (ICN), аэропорт в Дохе (DOH), Дубай (DXB), Марракеше (RAK), Афины (ATH), Цюрихе (ZRH) и лондонский «Хитроу» (LHR).