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В Минфине заговорили о пересмотре макропрогноза

В Минфине заговорили о пересмотре макропрогноза

В Министерстве финансов не исключают возможность пересмотра макроэкономических показателей, на основании которых рассчитывался проект госбюджета на 2022 год.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.

«Будем исходить из того, насколько это повлияет на бюджет. Если у нас будет выше ВВП, это сразу отразится на доходах, но инфляция отразится и на расходах. К макропрогнозу нужно подходить тщательно и аккуратно, взвешивая каждую цифру», — подчеркнул министр.

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Марченко считает, что инфляционные показатели, заложенные в госбюджете на следующий год, — адекватные. В Минфине рассчитывают на нисходящий инфляционный тренд, который, как считает министр, будет до конца этого года и продолжится в следующем году.

Кроме того, чиновник уточнил, что прогнозы могут измениться с учетом новой реальности сырьевых рынков и ситуации в США и Китае.

«Это все влияет на наш экспорт и импорт. Но в целом, если взять инклюзивную нашу экономику, мы довольно неплохо себя показываем в этом году. Это пока не отразилось на показателях ВВП. Но надеюсь, что в III-IV квартале будет более существенный рост, видим для этого все основания», — сказал Марченко.

По материалам РБК-Украина
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