«Большая стройка» может привлечь еще €1 млрд французских инвестиций — Мининфраструктуры

Развитие инфраструктуры Украины стало одной из главных тем конференции ParisInfraWeek, которую проводит Министерство экономики и финансов Франции. Это стало возможным благодаря активному сотрудничеству Украины и Франции и заметным результатам программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В этом году Украина и Франция подписали рамочное соглашение общей стоимостью 1,3 миллиарда евро. Новые направления развития инфраструктуры, которые представили в рамках конференции, потенциально добавят еще миллиард инвестиций.

Среди перспективных направлений — проекты в области дорожного строительства, авиационного производства и модернизации железной дороги.

Министр напомнил, что летом МИУ начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion по созданию Национального авиаперевозчика.

В рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» в следующие 2 года планируют завершить обновление основной сети дорог страны. Для масштабных инвестиций привлекают частные инвестиции и международных партнеров, в частности строительства новой трассы Краковец-Львов-Броды-Ровно.

«Украина научилась быстро и качественно строить дороги, и в конце концов к проекту вышла компания с частной инициативой. К концу года завершается разработка ТЭО и уже в следующем ожидаем конкурс и старт проекта. Экспертиза и опыт французских дорожных компаний в таких проектах является исключительно ценной», — отметил Александр Кубраков.

Кроме того, французская компания Alstom и «Укрзализныця» финализируют контракт по обновлению поездов УЗ. Одним из главных условий является локализация производства в Украине и доступное финансирование.