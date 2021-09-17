Amazon создаёт умный холодильник, который будет самостоятельно заказывать продукты

Amazon разрабатывает умный холодильник, который сможет автоматически сканировать своё содержимое, чтобы определять, запасы каких продуктов иссякают, или чей срок годности подошёл к концу, и самостоятельно заказывать новые.

Об этом сообщает ресурс Business Insider, ссылаясь на надёжные источники.

Устройство будет использовать технологии компьютерного зрения, которые используются в магазинах без продавцов Amazon Go.

Умный холодильник с рабочим названием Project Pulse предназначен для отслеживания запасов и покупательских привычек, прогнозирования товаров, которые могут заинтересовать пользователя, и автоматического заказа товаров. По словам источника, система сможет автоматически уведомлять пользователя, если запас некоторых продуктов или их срок годности подходит к концу. Другие функции включают в себя предложения рецептов из продуктов, которые залежались в холодильнике и которые нужно употребить в ближайшее время, а также советы по здоровому питанию.

Отмечается, что Amazon не будет сама производить холодильники. Вместо этого компания заручится поддержкой действующего производителя бытовой техники. Сообщается, что Amazon уже провела переговоры на высоком уровне с рядом крупных компаний, производящих бытовую электронику.

Холодильники будут поставляться с предустановленным оборудованием Amazon для компьютерного зрения, аналогичным тому, которое используется в магазинах Amazon Go.

По словам источника, новинка может быть дополнена голосовым помощником Alexa, но на данный момент это не является приоритетом.

Amazon работала над проектом умного холодильника не менее двух лет. Неясно, когда он будет официально запущен. Кроме того, источники сообщают, что всё ещё существует вероятность того, что проект будет закрыт. Представители Amazon никак не комментируют информацию об умном холодильнике.