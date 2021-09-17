Объем частных денежных переводов в Украину достиг исторически высоких значений – НБУ

Объем частных денежных переводов в Украину достиг исторически высоких значений: за первые 8 месяцев 2021-го показатель приблизился к отметке в $9,1 млрд.
Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
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Как отмечается в экспертном дайджесте, представленном Богданом Данилишиным на его странице в Facebook, ускорение темпов вакцинации в мире и постепенное восстановление международных трудовых отношений послужило росту объема частных денежных переводов в Украину до исторически высоких значений.
Так, отмечает эксперт, в январе-августе 2021-го частные лица перевели в Украину около $9,1 млрд, тогда как по итогам первых восьми месяцев 2020 года этот показатель составил $7,6 млрд.
«Львиная доля этих переводов сформирована за счет трансфера украинцами собственных доходов по оплате труда за рубежом – около $7,4 млрд», – пишет Богдан Данилишин.
По его словам, несмотря на то, что частные денежные переводы ослабляют давление на местный рынок труда и в значительной мере обеспечивают сбалансированность валютного рынка Украины, активная государственная политика, направленная на развитие внутреннего рынка и создание новых рабочих мест, является необходимым условием устойчивого и инклюзивного развития отечественной экономики.
Также Богдан Данилишин обращает внимание на то, что лишь 58% частных переводов, поступающих из-за рубежа, проходят по официальным каналам.
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