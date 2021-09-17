Гонконг анонсировал выпуск собственной цифровой валюты

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) опубликовало документ, в котором описаны варианты технической реализации собственной цифровой валюты (CBDC).

Согласно документу под названием «Электронный гонконгский доллар: техническая перспектива» (Whitepaper), работа над проектом CBDC началась в июне 2021 года в рамках стратегии «Fintech 2025», направленной в том числе на модернизацию существующей экономической системы Гонконга.

«Whitepaper – это первый шаг нашего технического исследования электронной HKD. Полученные во время этого исследования знания вместе с опытом, который мы получили из других проектов CBDC, помогут обосновать дальнейшее рассмотрение и обсуждение технического дизайна e-HKD», – заявил исполнительный директор HKMA Эдди Юэ.

Более детальный дизайн цифровой валюты Гонконга будет представлен к середине 2022 года.

Китай начал тестировать цифровой юань в сентябре 2019 года. В отличие от частных криптовалют, таких как Bitcoin, китайский цифровой юань контролируется властью.