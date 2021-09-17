На Мальте делают тротуар из солнечных панелей

В городе Рабата на Мальте начали выкладывать тротуар из солнечных панелей. 40 панелей, вмонтированных в дорожку, будут питать расположенные поблизости фонари и светофоры, а также городской WiFi.
Тротуар займет площадь в 40 квадратных метров. Он будет расположен недалеко от центра города на набережной Герихем.
Несмотря на то, что такой тротуар рассчитан на пешеходов и велосипедистов, встроенные солнечные панели смогут выдерживать и больший вес. Для этого их покроют прозрачной и сверхпрочной смесью из смолы и полимеров. Так они не сломаются, даже если на них случайно наедет грузовик.
Закладывать «солнечный» тротуар начали в конце сентября, а пройтись по нему можно будет уже в начале этого месяца.
Этим летом производство солнечной энергии в Европейском союзе достигло рекордной отметки в 10% от общей выработки энергии.
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InfraMalta</a> started installing <a href="https://twitter.com/hashtag/Malta?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Malta</a>'s first solar pavement at new Gheriexem Road promenade, <a href="https://twitter.com/hashtag/Rabat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Rabat</a>. Using <a href="https://twitter.com/hashtag/renewableenergy?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#renewableenergy</a> to energise the promenade's lighting. More importantly, a pilot project for more solar pavements in other localities soon. <a href="https://twitter.com/followianborg?ref_src=twsrc%5Etfw">followianborg
MaltaGov</a> <a href="https://t.co/S9sT4Jhplu">pic.twitter.com/S9sT4Jhplu</a></p>— Fredrick Azzopardi (F_Azzopardi) September 25, 2021
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