Доходы бюджета в сентябре выросли, а расходы ускорились

В сентябре доходы государственного бюджета продолжали расти удивительными темпами. В частности, за месяц доходы центрального бюджета выросли на 36,5%. Прирост составил 27,4 млрд грн.
Об этом пишет Цена государства.
Львиная часть этого прироста (почти половина) была вследствие НДС на импорт, а именно 12,9 млрд грн общего прироста.
Также доходы росли частично вследствие спецфонда (5,3 млрд грн прироста), частично за счет ренты (3,0 млрд грн прироста).
Внутренний НДС дал умеренный результат: 1,5 млрд грн прироста доходов.
Министерство финансов Украины отчитывается о дефиците центрального бюджета на уровне 37,4 млрд грн по состоянию на конец сентября. То есть за месяц расходы бюджета заметно ускорились и в течение сентября расходы превысили доходы на 31,4 млрд грн.
В значительной степени этот дефицит был профинансирован за счет остатков на Едином казначейском счете. Хотя Минфину удалось в сентябре привлечь через ОВГЗ чуть больше, чем нужно было погасить, внутренние заимствования дали лишь 1,7 млрд грн для финансирования дефицита.
Инфографика: Цена государства
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