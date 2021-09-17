Доходы бюджета в сентябре выросли, а расходы ускорились

В сентябре доходы государственного бюджета продолжали расти удивительными темпами. В частности, за месяц доходы центрального бюджета выросли на 36,5%. Прирост составил 27,4 млрд грн.

Об этом пишет Цена государства.

Львиная часть этого прироста (почти половина) была вследствие НДС на импорт, а именно 12,9 млрд грн общего прироста.

Также доходы росли частично вследствие спецфонда (5,3 млрд грн прироста), частично за счет ренты (3,0 млрд грн прироста).

Внутренний НДС дал умеренный результат: 1,5 млрд грн прироста доходов.

Министерство финансов Украины отчитывается о дефиците центрального бюджета на уровне 37,4 млрд грн по состоянию на конец сентября. То есть за месяц расходы бюджета заметно ускорились и в течение сентября расходы превысили доходы на 31,4 млрд грн.

В значительной степени этот дефицит был профинансирован за счет остатков на Едином казначейском счете. Хотя Минфину удалось в сентябре привлечь через ОВГЗ чуть больше, чем нужно было погасить, внутренние заимствования дали лишь 1,7 млрд грн для финансирования дефицита.



Инфографика: Цена государства