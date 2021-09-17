В ЕС предложили механизм для предотвращения резких скачков цен на газ

Греция предложила общеевропейский механизм хеджирования от резких колебаний цен на газ, чтобы помочь домохозяйствам справиться с ростом цен на энергоносители. Будущей зимой европейские потребители могут столкнуться с дополнительными расходами на электроэнергию в размере 100 млрд евро.
Об этом сообщает агентство Reuters.
В этом году цены на газ резко выросли, поскольку мировая экономика восстанавливается после пандемии коронавируса, а мировой спрос растет гораздо быстрее, чем предложение.
В совместном письме главе министров финансов еврозоны Паскалю Донохо министры финансов и энергетики Греции призвали Европейскую комиссию рассмотреть возможность создания общеевропейского фонда для хеджирования от скачков цен на газ.
Этот механизм может привлекать средства с авансовых платежей за квоты на выбросы углерода, которые будут выделяться странам ЕС на основе их потребления тепла и электроэнергии и их валового внутреннего продукта на душу населения.
Предложение Греции также включает аукцион дополнительных разрешений на выбросы углерода через систему торговли выбросами ЕС, что принесет дополнительные доходы странам ЕС, чтобы помочь им финансировать схемы компенсации для потребителей в зимний сезон.
«Беспрецедентный скачок цен на газ и, соответственно, цен на электроэнергию является серьезной проблемой для всех государств-членов ЕС, с которой невозможно справиться только на национальном уровне», — говорится в письме.
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