Как собственнику жилья «выписать» человека без его согласия

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, узнал от Координационного центра по оказанию правовой помощи, как собственнику жилья «выписать» лицо из квартиры.

«Конечно, самый простой способ — это обратиться с просьбой к тому лицу, которое вы желаете снять с регистрации, чтобы оно добровольно решило данный вопрос. Тем не менее, не всегда человек может или желает это делать. В таком случае нужно обращаться в суд с исковым заявлением об устранении препятствий в пользовании жилым помещением путем утраты лицом права пользования им», — сказано в сообщении.

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Количество зарегистрированных лиц в жилом помещении влияет на условия проживания в нем — например, на право получать жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию дома.

Законодательством предусмотрена возможность снять лицо с регистрации без его согласия по решению суда. Главным основанием в этом случае в соответствии с Гражданским кодексом Украины является: отсутствие члена семьи без уважительных причин более одного года, если иное не установлено договоренностью между ним и собственником жилья или законом.

В какой суд подавать исковое заявление:

исковое заявление о признании лица утратившим право пользования жилым помещением и снятии с регистрации подается в порядке гражданского судопроизводства в районные, районные в городах, городские и горрайонные суды по месту нахождения жилого помещения.

Каков перечень необходимых документов?

К исковому заявлению, оформленному в соответствии с требованиями ГПК Украины, обязательно прилагаются доказательства, обосновывающие исковые требования, например:

копия паспорта, копия справки учетной карточки налогоплательщика;

справка сельского, поселкового совета, ЖКХ относительно зарегистрированных лиц в доме;

относительно зарегистрированных лиц в доме; справка сельского, поселкового совета, ЖКХ , которой будет подтверждено, что зарегистрированное лицо не проживает определенный промежуток времени;

, которой будет подтверждено, что зарегистрированное лицо не проживает определенный промежуток времени; показания свидетелей, которые могут подтвердить, что зарегистрированный человек не проживает по определенному адресу и возможные причины;

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

квитанция об уплате судебного сбора.

После вступления судебного решения в законную силу необходимо обратиться с заявлением о снятии с регистрации места жительства лица в центр предоставления административных услуг.

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