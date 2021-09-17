Как собственнику жилья «выписать» человека без его согласия

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, узнал от Координационного центра по оказанию правовой помощи, как собственнику жилья «выписать» лицо из квартиры.
«Конечно, самый простой способ — это обратиться с просьбой к тому лицу, которое вы желаете снять с регистрации, чтобы оно добровольно решило данный вопрос. Тем не менее, не всегда человек может или желает это делать. В таком случае нужно обращаться в суд с исковым заявлением об устранении препятствий в пользовании жилым помещением путем утраты лицом права пользования им», — сказано в сообщении.
Читайте также: Как зарегистрировать место жительства ребенка через «Дію»
Количество зарегистрированных лиц в жилом помещении влияет на условия проживания в нем — например, на право получать жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию дома.
Законодательством предусмотрена возможность снять лицо с регистрации без его согласия по решению суда. Главным основанием в этом случае в соответствии с Гражданским кодексом Украины является: отсутствие члена семьи без уважительных причин более одного года, если иное не установлено договоренностью между ним и собственником жилья или законом.
В какой суд подавать исковое заявление:
Каков перечень необходимых документов?
К исковому заявлению, оформленному в соответствии с требованиями ГПК Украины, обязательно прилагаются доказательства, обосновывающие исковые требования, например:
После вступления судебного решения в законную силу необходимо обратиться с заявлением о снятии с регистрации места жительства лица в центр предоставления административных услуг.
Больше полезных советов и инструкций есть в нашем телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ситуация в Укрэксимбанке: о чем же спрашивали журналисты Радио СвободаВчера, 14:32 - 1261 19
С сегодняшнего дня украинцы могут переводить 5 тыс. грн без идентификацииВчера, 13:01 - 16964 7
Более 7 миллиардов. Заместитель министра обороны заявил о нехватке средств в министерствеВчера, 12:18 - 494 5
Тарифы на тепло в Украине при цене на газ в Европе выше $1000 - мнение экспертаВчера, 20:02 - 984 3
В Украине установили требования к качеству мобильного интернетаВчера, 14:15 - 637 3
С сегодняшнего дня украинцы могут переводить 5 тыс. грн без идентификацииВчера, 13:01 - 16964 7
Норвегия введет 25% налог на электромобилиВчера, 23:06 - 1987 1
Октябрьский топ предложений: подборка вакансий с зарплатой от 30 тыс. до 80 тыс. грнВчера, 17:06 - 1914
iPhone 13 стал доступен для заказа в Украине - официальные цены (фото)Вчера, 19:03 - 1397 1
Ситуация в Укрэксимбанке: о чем же спрашивали журналисты Радио СвободаВчера, 14:32 - 1261 19
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2587 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 688 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2118 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1604 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1352 5