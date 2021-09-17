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Мировые цены на нефть на новом пике за три года

Мировые цены на нефть на новом пике за три года

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут и преодолели рубеж в $ 82 за баррель. Это произошло впервые с октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов во вторник, 5 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на Brent на Лондонской бирже ICE Futures выросли на $ 1,22 (1,50%) — до $ 82,48 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь в электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $ 0,99 (1,28%) — до $ 78,61 за баррель.

Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $ 3,87 в пользу Brent.

«Черное золото» продолжает дорожать на фоне решения ОПЕК+ восстановить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в ноябре. Министры также продлили сроки компенсации недосокращенных странами объемов добычи до конца декабря 2021 года.

Также накануне мониторинговый комитет ОПЕК+ опубликовал обзор, в котором повысил прогноз спроса на нефть в 2022 году на 0,9 млн б/с — до 4,2 млн б/с. Согласно документу, глобальный спрос на нефть в 2022 году может составить 100,8 млн б/с против 96,7 млн ​​б/с в 2021 году. Оценка повышена на фоне большой кампании по вакцинации.

Также в нем сказано, что предложение нефти будет расти. И если в этом году рынок нефти находится в состоянии дефицита, который оценивается в 1,1 млн б/с, то уже в 2022 году ожидается избыток предложения в объеме 1,4 млн б/с.

По материалам Корреспондент.net
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