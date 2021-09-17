Мировые цены на нефть на новом пике за три года

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут и преодолели рубеж в $ 82 за баррель. Это произошло впервые с октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов во вторник, 5 октября.
Так, декабрьские фьючерсы на Brent на Лондонской бирже ICE Futures выросли на $ 1,22 (1,50%) — до $ 82,48 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на октябрь в электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $ 0,99 (1,28%) — до $ 78,61 за баррель.
Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $ 3,87 в пользу Brent.
«Черное золото» продолжает дорожать на фоне решения ОПЕК+ восстановить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в ноябре. Министры также продлили сроки компенсации недосокращенных странами объемов добычи до конца декабря 2021 года.
Также накануне мониторинговый комитет ОПЕК+ опубликовал обзор, в котором повысил прогноз спроса на нефть в 2022 году на 0,9 млн б/с — до 4,2 млн б/с. Согласно документу, глобальный спрос на нефть в 2022 году может составить 100,8 млн б/с против 96,7 млн б/с в 2021 году. Оценка повышена на фоне большой кампании по вакцинации.
Также в нем сказано, что предложение нефти будет расти. И если в этом году рынок нефти находится в состоянии дефицита, который оценивается в 1,1 млн б/с, то уже в 2022 году ожидается избыток предложения в объеме 1,4 млн б/с.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ГБР утверждает, что из бюджета Киева воруют 10 млрд в годВчера, 17:29 - 450 4
Банкиры расходятся относительно прогноза курса гривны к концу года (опрос)7 ч. назад - 1616 3
В Украине рекордно подорожал автогазВчера, 19:41 - 2834 3
«Борьба за ресурсы уже началась»: в Bloomberg прогнозируют глобальный мировой кризис6 ч. назад - 2649 2
Сколько потеряет экономика в случае нового локдауна: в НБУ подсчитали возможные убыткиВчера, 21:02 - 471 2
В Украине рекордно подорожал автогазВчера, 19:41 - 2834 3
В сентябре украинцы купили рекордное количество авто с пробегом: Топ самых популярных марокВчера, 20:04 - 2657
«Борьба за ресурсы уже началась»: в Bloomberg прогнозируют глобальный мировой кризис6 ч. назад - 2649 2
В Финляндии построят новую электростанцию — мощнее всей солнечной энергетики страны12 ч. назад - 2577
Украинцы заняли первое место в мире по владению криптовалютой11 ч. назад - 2280 1
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2290 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 595 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1928 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1446 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1253 5