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Samsung разработала «умный пластырь» с растягиваемым дисплеем

Samsung разработала «умный пластырь» с растягиваемым дисплеем

Компания запатентовала оригинальный форм-фактор носимых аксессуаров. Вместо традиционных смарт-часов или браслетов инженеры Samsung предлагают использовать гибкий растягивающийся дисплей с интегрированными датчиками, которые крепятся прямо на кожу.

В патентной документации Samsung описывает новое устройство в качестве сенсора, способного отслеживать физиологические показатели.

В качестве примера приводятся функции снятия ЭКГ, электроэнцефалограммы, фотоплетизмограммы, измерения артериального давления и уровня глюкозы в крови.


Изображение: 4pda.to

В гибкие конструкции также могут быть внедрены акселерометр, RFID-антенна, датчик активности, деформации, движения или инерции.

Сам биосенсор внешне напоминает очень тонкий пластырь или ленту, благодаря чему практически не стесняет движений пользователя. При этом на устройство можно выводить полезную информацию.

Аналитики не исключают, что в перспективе подобными экранами заинтересуется Apple для использования их в смарт-часах Apple Watch.

По материалам 4PDA
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