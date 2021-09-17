Электронная трудовая книжка: о чем стоит знать работодателям и работникам

С 10 июня этого года в Украине начал действовать Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», который Верховная Рада Украины приняла еще 5 февраля.
С тех пор каждый работодатель обязан предоставлять сведения о трудовой деятельности своих наемных работников в электронном формате. Finance.ua как портал, который следит за изменениями в законодательстве, узнал, о чем стоит знать работодателям и работникам.
Что такое электронная трудовая книжка. Это цифровой аналог бумажной трудовой книжки. Современная система позволит работникам в любое время проверить свой страховой стаж, а в будущем – автоматически выйти на пенсию без визита в Пенсионный фонд.
Чтобы найти электронную трудовую книжку, необходимо войти в личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Кто может вносить информацию:
Если вы наемный работник: чтобы проверить записи о ваших трудовых отношениях, выберите в меню слева раздел «Электронная трудовая книжка». Если вы его не видите, нажмите на свои ФИО в меню вверху.
В электронной трудовой книжке сейчас есть данные по основному месту работы, начиная с 2004 года. Если ваша трудовая деятельность началась раньше, вы можете добавить информацию об этом лично, отправив сканированные копии документов.
Если вы работодатель: Чтобы внести данные о наемном работнике, проведите по странице ниже и выберите раздел «Сведения о трудовых отношениях работника». Здесь вы можете скачать скан-копии бумажных документов.
Скан-копии каких документов нужно предоставлять:
После отправки цветных скан-копий специалисты территориальных органов Пенсионного фонда сверят их с данными в Реестре застрахованных лиц и оцифруют то, чего будет не хватать.
Нужно ли ФЛП делать запись в электронной трудовой книжке:
По собственной предпринимательской деятельности никаких записей в электронной трудовой книжке делать не нужно. В то же время ПФУ рекомендует ФЛП подать через персональный кабинет скан-копии:
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