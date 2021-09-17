Украина будет настаивать на сохранении транзита газа минимум на 15 лет, - Шмыгаль

После прекращения действующего контракта на транзит газа из России украинская сторона будет настаивать на сохранении транзита минимум на 15 лет. Этому могут поспособствовать санкции против «Северного потока-2».
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью lb.ua.
По его словам, вариант с остановкой транзита после запуска «Северного потока-2» не рассматривается, так как он частично находится под санкциями.
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«Мы все еще надеемся, что наши партнеры, в частности США, продлят санкции. Мы убеждены, что с нами считаются, когда ведут разговор о запуске и сертификации „потока“. Конечно, мы будем настаивать на сохранении минимум на 15 лет уровня транзита, который существует сегодня», — добавил Шмыгаль.
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