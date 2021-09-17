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Бум криптоактивов угрожает финансовой стабильности - МВФ

Бум криптоактивов угрожает финансовой стабильности - МВФ

Распространение криптоактивов требует от органов регулирования активизации деятельности.

Об этом сообщается на сайте Международного валютного фонда (МВФ) со ссылкой на доклад по вопросам финансовой стабильности.

«На сентябрь 2021 года совокупная рыночная стоимость всех криптоактивов превысила $ 2 трлн долларов, увеличившись в десять раз по сравнению с началом 2020 года. Кроме того, отмечается бум во всей экосистеме… У многих из этих субъектов отсутствуют устойчивые практические основы операционной деятельности, корпоративного управления и оценки рисков», — отмечается в сообщении.

Что именно говорят в МВФ? Согласно сообщению, криптоизация может привести к сокращению возможностей центральных банков по эффективному проведению денежно-кредитной политики. Кроме того, могут усиливаться риски, угрожающие защите прав потребителей.

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В МВФ считают, что риски, угрожающие бюджетной политике, также могут усилиться, учитывая возможное использование криптоактивов для уклонения от уплаты налогов. Кроме того, может снизиться эмиссионный доход (прибыль, получаемая за право эмиссии наличных). Растущий спрос на криптоактивы может способствовать оттоку капитала, что отразится на валютном рынке.

Наконец, в сообщении отмечается, что миграция майнинга из Китая в другие страны может серьезно повлиять на внутреннее энергопотребление.

По материалам Mind
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