Цена на газ в Европе превысила рекордные 1200 долларов

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы установила очередной рекорд. Впервые за всю историю она превысила 1200 долларов за тысячу кубов.
Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
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Так, в ходе торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах буквально через несколько минут после открытия сегодняшних торгов превысила рекордные 1200 долларов за тысячу кубометров, показав максимум в 1228,8 доллара.
Стоит отметить, что еще вчера цена газа в Европе резко снизилась на фоне новостей о заполнении первой нитки “Северного потока-2”.
Так, цены фьючерсов на газ опускались на 70 долларов – до 1124 долларов за тысячу кубометров.
После чего на торгах прошла коррекция, и снижение котировок замедлилось до 40 долларов, и уже вечером стоимость фьючерса составляла 1160 долларов за тысячу кубометров.
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